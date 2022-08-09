منزل

أقوى عروض العيد السنوى الـ 11 سنتر شاهين بخصومات جبارة على مستلزمات المنزل

سارة الحبشي

تحتفل سنتر شاهين مع جميع عملائها بأقوى عروض العيد السنوى الـ 11 سوبر بريمو حيث تقدم بخصومات جبارة على العديد من الأجهزه المنزلية الكبري والصغرى، ويوجد أيضاً تشكيلة كبيرة من أواني المطبخ الرائعة، كما تقدم أجمل المفروشات العصرية بأكبر نسبة من الخصومات تصل الى 80%، وهدايا فورية، وتوصيل مجانى.

عروض سنتر شاهين

أقوى عروض العيد السنوى الـ 11 سنتر شاهين بخصومات جبارة على مستلزمات المنزل

عروض سنتر شاهين

عروض البريمو للأدوات المنزلية والمفروشات من سنتر شاهين بأرخص سعر فى مصر

أقوي عروض المفروشات من سنتر شاهي بمناسبة عيد الأضحي بخصومات كبري

يتوافر أيضاً عروض أخري متنوعة مثل حافظات سجاد، وتقدم عروض مميزة على التكيفات بأسعار خرافية وتقدم التركيب مجاناً، ستائر، العروض متاحة من يوم الأحد 7 أغسطس إلى الأربعاء 10 أغسطس بجميع فروع سنتر شاهين، كما يمكنكم تقسط كل مشترياتك حتى 24 شهر بدون فوائد، بدون مقدم، بدون إجراءات بنكية عن طريق أبلكيشن فرصة على 12 شهر، والبنكا لأهلى 12 شهر، وبنك مصر 24 شهر.

عروض أواني المطبخ من سنتر شاهين

عروض سنتر شاهين

  • طقم عشاء بورسلين فيولا 33 قطعة مربع متكامل أشكال مختلفة، بسعر 1499.00 جنية بدلاً من 1699.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم حلل أستانلس سمارت 12 قطعة، 4 حلة مقاس 16 سم، 26 سم + لبانه 14 سم + صينية 22 سم + مقلابة، بسعر 1749.00 جنية بدلاً من 2500.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • جرديل بلاستيك فتاله + تربو بلاستيك 3 دور رجل قصيرة + شانون بلاستك 4 دور ألوان مختلفة، بسعر 199.00 جنية بدلاً من 355.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم تيفال 10 قطع، 4 حلة مقاس 18 سم، 28 سم + مقلاية 22 سم + صينية 24 سم + طقم توزيع سيليكون 6 قطع، ألوان هدية، بسعر 799.00 جنية بدلاً من 1388.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • طقم سفرة بورسلين 61 قطعة فلات متكامل +. طقم مج شوربة بورسلين 4 قطع أشكال، بسعر 2444.00 جنية بدلاً من 3384.00 جنية.

أجهزة كهربائية منزلية من سنتر شاهين

عروض سنتر شاهين

  • كنكة قهوة سعة 3 فنجان ضمان سنة + غلاية مياة دريم 2 لتر بلاستك تعمل بقوة 1500 وات، ضمان سنة، بسعر  249.00 جنية بدلاً من 349.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • مبرد مياه ميجا 2 حنفية بالمحافظة ضمان 3 سنوات + فلت جرين تاتش 3 مراحلة ضمان سنة، بسعر 1999.00 جنية بدلاً من 2599.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • غسالة وايت بوينت، سعة 9 كيلو فوق أوتوماتيك ديجيتال ضمان 5 سنوات، بسعر 4999.00 جنية بدلاً من 5299.00 جنية

عروض سنتر شاهين

عروض سنتر شاهين

  • مروحة مبجا لوتس استاند 18 بوصة، 5 ريشة، 3 سرعات، ضمننان سنة، بسعر 499.00 جنية بدلاً من 569.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • شاشة ميجا 40 بوصة، بلون أسود LED،  ضمان سنتين، FULL GD، حامل شاشة معدني متعدد المقاسات، بسعر 3099.00 جنية بدلاً من 4130.00 جنية.

عروض سنتر شاهين

  • تكيف ميديا 1.5حصان بارد / ساخن، ديجيتال ضمان 5 سنوات، بسعر 8699.00 جنية بدلاً

عروض سنتر شاهين

  • بف قطيفة حفر ليزر، مقاس 40 سم × 40 سم، ألوان متعددة، بسعر 149.00 جنية بدلاً من 315.00 جنية.
سارة الحبشي

كاتبة في موقع نجوم مصرية أحب التدوين الإلكتروني من مواليد محافظة القاهرة


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