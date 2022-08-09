تحتفل سنتر شاهين مع جميع عملائها بأقوى عروض العيد السنوى الـ 11 سوبر بريمو حيث تقدم بخصومات جبارة على العديد من الأجهزه المنزلية الكبري والصغرى، ويوجد أيضاً تشكيلة كبيرة من أواني المطبخ الرائعة، كما تقدم أجمل المفروشات العصرية بأكبر نسبة من الخصومات تصل الى 80%، وهدايا فورية، وتوصيل مجانى.

أقوى عروض العيد السنوى الـ 11 سنتر شاهين بخصومات جبارة على مستلزمات المنزل

يتوافر أيضاً عروض أخري متنوعة مثل حافظات سجاد، وتقدم عروض مميزة على التكيفات بأسعار خرافية وتقدم التركيب مجاناً، ستائر، العروض متاحة من يوم الأحد 7 أغسطس إلى الأربعاء 10 أغسطس بجميع فروع سنتر شاهين، كما يمكنكم تقسط كل مشترياتك حتى 24 شهر بدون فوائد، بدون مقدم، بدون إجراءات بنكية عن طريق أبلكيشن فرصة على 12 شهر، والبنكا لأهلى 12 شهر، وبنك مصر 24 شهر.

عروض أواني المطبخ من سنتر شاهين

طقم عشاء بورسلين فيولا 33 قطعة مربع متكامل أشكال مختلفة، بسعر 1499.00 جنية بدلاً من 1699.00 جنية.

طقم حلل أستانلس سمارت 12 قطعة، 4 حلة مقاس 16 سم، 26 سم + لبانه 14 سم + صينية 22 سم + مقلابة، بسعر 1749.00 جنية بدلاً من 2500.00 جنية.

جرديل بلاستيك فتاله + تربو بلاستيك 3 دور رجل قصيرة + شانون بلاستك 4 دور ألوان مختلفة، بسعر 199.00 جنية بدلاً من 355.00 جنية.

طقم تيفال 10 قطع، 4 حلة مقاس 18 سم، 28 سم + مقلاية 22 سم + صينية 24 سم + طقم توزيع سيليكون 6 قطع، ألوان هدية، بسعر 799.00 جنية بدلاً من 1388.00 جنية.

طقم سفرة بورسلين 61 قطعة فلات متكامل +. طقم مج شوربة بورسلين 4 قطع أشكال، بسعر 2444.00 جنية بدلاً من 3384.00 جنية.

أجهزة كهربائية منزلية من سنتر شاهين

كنكة قهوة سعة 3 فنجان ضمان سنة + غلاية مياة دريم 2 لتر بلاستك تعمل بقوة 1500 وات، ضمان سنة، بسعر 249.00 جنية بدلاً من 349.00 جنية.

مبرد مياه ميجا 2 حنفية بالمحافظة ضمان 3 سنوات + فلت جرين تاتش 3 مراحلة ضمان سنة، بسعر 1999.00 جنية بدلاً من 2599.00 جنية.

غسالة وايت بوينت، سعة 9 كيلو فوق أوتوماتيك ديجيتال ضمان 5 سنوات، بسعر 4999.00 جنية بدلاً من 5299.00 جنية

مروحة مبجا لوتس استاند 18 بوصة، 5 ريشة، 3 سرعات، ضمننان سنة، بسعر 499.00 جنية بدلاً من 569.00 جنية.

شاشة ميجا 40 بوصة، بلون أسود LED، ضمان سنتين، FULL GD، حامل شاشة معدني متعدد المقاسات، بسعر 3099.00 جنية بدلاً من 4130.00 جنية.

تكيف ميديا 1.5حصان بارد / ساخن، ديجيتال ضمان 5 سنوات، بسعر 8699.00 جنية بدلاً