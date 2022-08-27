سنتر روميو ظهر قريبا بالأسواق المصرية وأثبت ذاته بالأونة الأخيره حيث يقدم جميع المستلزمات التي يحتاجها كل منزل ويرفع شعار أرخص سعر فى مصر فقط فى سنتر روميو، ويفاجئ عملائه بجميع فروعه المختلفة بخصومات هائلة تصل إلى 80 ٪ يوم الجمعه موافق 26/8 إلي يوم الإثنين موافق 29/8، على أجود و أفخم أنواع المفروشات و الادوات المنزلية.

مهرجان روميو لتحطيم الأسعار لعروض العرائس بخصومات تصل إلى 80 %

ويقدم أيضاً عروض مميزة على البطاطين و الكوفرتات و الملايات بتشكيلات رائعة، كما يقدم خدمة توصيل للمنزل لجميع انحاء مصر للتواصل لطلب الاوردرات اونلاين، يمكنكم الشراء بـ 2000 جنية وأحصلوا على خصم 100 جنية، أو أشتري بـ 3000 جنية وأحصلوا على خصم 150 جنية، أشتري بـ 5000 جنية وأحصل على خصم 300 جنية، أشتري بـ 10000 وأحصل على خصم 500 جنية سارعوا بشراء عرض العروسة قبل نفاذ الكمية.

عروض الأدوات المنزلية قسم الرفايع

مج نسكافية، سعر القطعة 49.00 جنية بدلاً من 74.00 جنية.

مكنسة أرضيات، سعر القطعة 5.00 جنية بدلاً من 15.00 جنية.

حبل غسيل، بسعر 5.00 جنية بدلاً من 15.00 جنية.

مضرب نسكافية، بسعر 15.00 جنية بدلاً من 30.00 جنية.

طقم مشابك خشب، بسعر 5.00 جنية بدلاً من 15.00 جنية.

طقم مشابك بلاستيك كبيرة، بألوان جذابة، بسعر 5.00 جنية بدلاً من 15.00جنية.

شفشق بلاستيك، بسعر 19.00 جنية بدلاً من 29.00 جنية.

ولاعة مطبخ، بسعر 10.00 جنية بدلاً 25.00 جنية.

علبة تسالي + حامل موبايل، بسعر 15.00 جنية بدلاً من 25.00 جنية.

قسم الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ والزجاج

طقم ملامين الفراعنة، بسعر 599.00 جنية بدلاً من 1050.00 جنية.

صينية تقديم كبيرة، بسعر 99.00 جنية بدلاً من 179.00 جنية.

شنطة معالق 86 قطعة أرشا، بسعر 1149.00 جنية بدلاً من 1969.00 جنية.

طقم حلة شاورما الزنوكي، 10 قطع، بسعر 1499.00 جنية بدلاً من 1999.00 جنية.

طقم سكاكين، بسعر 349.00 جنية بدلاً من 449.00 جنية.

طقم كاسات 6 قطع، بسعر 65.00 جنية بدلاً من 150.00 جنية.

طقم مجات بالحامل، 6 قطع بسعر 199.00 جنية بدلاً من 349.00 جنية.

طقم توزيع سيليكون بسعر 174.00 جنية بدلاً من 349.00 جنية.

طقم توب شيف 7 قطع، بسعر 1399.00 جنية بدلاً من 2100.00 جنية.

قسم المفروشات