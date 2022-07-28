أعلنت شركة رنين لجميع عملائها عبر صفحتها بالتواصل الأجتماعي الفيس بوك والتلفزيونات حيث أصبحت ساعة العرض الواحد مستمرة لمدة ثلاث ساعات باليوم الواحد،تبدأ من عرض الساعة: 3 إلى 4 عصرًا،عرض الساعة: 6 إلى 7 مساءًا، عرض الساعة: 9 إلى 10 مساءًا، وتقدم خصومات كبري تصل إلى 30% على الفوط والبشاكير والأسعار تبدأ من 10 جنية. ويتواجد أيضاً أجهزة كهربائية منزلية.

عروض الساعة وعروض الأدوات المنزلية من شركة رنين من 28 يوليو حتى 30 يوليو

كما تقدم عروض متنوعة على المفروشات، أدوات المطبخ، أجهزة إليكترونيه، شنط مدرسية بألوان متعددة، العرض متوفر يوم الخميس 28 يوليو 2022، كما تقدم عرض أخر لمدة يومان يتوافر بها أدوات المطبخ بتشكيلة متنوعة مثل طقم حلل جرانيت، طقم حلل ستانلس،طقم سيراميك،وغير ذلك من أقوي العروض،كما يمنكم الشراء بالتقسيط متوفر العرض يوم الجمعة والسبت 29-30 يوليو.

عروض الساعة من رنين

طقم جرانيت MASTER، مكون من 12 قطعة، حلة مقاس( 20،24، 28، 32 ) + دبل جريل مقاس 36 + 2 ماسك سيليكون، بسعر 2199.00 جنية بدلاً من 3100.00 جنية.

مضرب بيض SOKANY، مزود بـ 5 سرعات، يعمل بقوه 500 وات، بسعر 169.00 جنية بدلاً من 259.00 جنية.

طقم شاي وجاتو بورسلين LOTUS مكون من 24 قطعة، بسعر 999.00 جنية بدلاً من 1500.00 جنية.

طقم شاي وجاتو بورسلين، مكون من 24 قطعة بسعر 999.00 جنية بدلاً من 15.00 جنية.

كنبة خشبية كلاسيك 3 مستويات، مقاس 120 سم × 180سم، 3 × 1، بسعر 1600.00 جنية بدلاً من 2000.00 جنية.

طقم صيني LOTUS بورسلين، مكون من 60 قطعة، بسعر 2299.00 ريال بدلاً من 3380.00 جنية.

شاشة MEGR HD، بحجم 32 بوصة، بسعر 1999.00 جنية بدلاً من 2499.00 جنية.

مرتبة سرير American، ماركة Golden Fome، مقاس 100 سم × 195 سم، لأرتفاع 25 سم، بسعر 1099.00 جنية بدلاً من 1700.00 جنية.

عروض الأدوات المنزلية المتنوعة من شركة رنين

طقم ثواني ستانلس قطعتين مقاسات مختلفة بيد ديكالات، ماركة ARSHIA، بسعر 599.00 جنية بدلاً من 850.00 جنية.

طقم توابل بورسلين مكون من 8 قطع على ستاند معدن رسومات، بسعر 549.00 جنية بدلاً من 590.00 جنية.

طقم جيلي أركوبيركس مكون من 13 قطعة رسومات مختلفة ( صيني تقديم بقاعدة + 6 بولة شكل كاس + 6 ملعقة، بسعر 379.00 جنية بدلاً من 499.00 جنية.

طقم حلة باور مكون من 6 قطع مقاس ( 18، 20، 22، 24، 26، 28 )، بسعر 1355.00 جنية بدلاً من 1635.00 جنية.

طقم طاجن قطعتين مقاس ( 30 سم، 35 سم )، بسعر 369.00 جنية بدلاً من 440.00 جنية.

طقم مقلاية TRUEVAL، مكون من 3 قطع ( 18، 24، 30 )، بسعر 315.00 جنية بدلاً من 400.00 جنية.