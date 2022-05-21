توفي منذ ساعات قليلة الفنان المصري العملاق سمير صبري، عن عمر يناهز 85 عاماً ولد الراحل يوم 27 ديسمبر 1936، التحق في طفولته بمدرسة فيكتوريا كوليدج، وتخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية. كان يعاني في الأونة الأخيرة من مشاكل صحية وخاصاً في القلب وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية في القلب. ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب عدم أستقرار معدلات السكر وضغط الدم وبعد صراع طويل مع المرض فاقض روحه إلي السماء.

وفاة الممثل العملاق المصري الكبير سمير صبري منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض

وقد أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين للجميع، وأكد خبر الوفاة أيضاً الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، وأعلنوا بصلاة الجنازة غدًا السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بالمنارة في الإسكندرية. توفى الفنان الكبير داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة هيلتون القاهرة هيلتون القاهرة هيليوبليس.

بداية مشوار الفنان المصري سمير صبري الفني

بداية مسيرته الفنيه فى الستينيات و السبعينات، وعمل فى بداياته كمذيع فى الأذاعه الإنجليزية، ثم أتجه بعد ذلك للمثيل والغناء، وأشهر أفلامه الذي قدمها في تاريخ السينما المصرية فيلم البحث عن فضيحة مع الفنان القدير عادل إمام وكانت الجملة الشهيرة التي كانت ترددها له الفنانه القديرة نبيلة السيد بالفيلم ” طخه بس متعورهوش يا بوي ” وبلغ رصيده الفنى 138 فيلم وعدد من البرامج التليفزيونيه منها برنامجه الشهير ” هذا المساء ” ومن البرامج التلفزيونية الشهيرة التي قدمها أيضا كذلك “من غير كلام”، و”ليلة في شارع الفن”.

تزوج كم مرة

تزوج الراحل سمير صبري مرة واحدة من سيدة إنجليزية تدعى ” مورين” ، دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصيرة كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وتزوجها وعمره 16 عامًا وكان طالباً بكلية الآداب حينها.ترددت الشائعات عن أرتباط «سمير» بالفنانة سماح أنور، لكنه نفى الأمر في حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، وقال إنه أحب سماح أنور، لكنه لم يتزوجها، بسبب فارق السن الكبير بينهما والبالغ 22 عامًا، رغم أنه اشترى الدبل. وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري على الشاشة عبر مسلسل “فلانتينو” مع عادل إمام خلال موسم رمضان 2020.