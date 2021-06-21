وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم والماجيستير في المركز الوطني للأرصاد السعودية

شهدت الساعات الماضية اعلان رسمي من قبل المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن بعض الوظائف الشاغرة بأكثر من مسمى لكلا من حملة الدبلوم والماجيستير والبكالوريوس من جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد هذه الوظائف وتحديد التخصصات المطلوبة للقبول بها، بالاضافة الى تحديد بعض من الشروط اللازمة لكي يتم القبول من المتقدمين في هذه الوظائف، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف الخالية والشروط المطلوبة للقبول بها من قبل المركز الوطني للأرصاد وكذلك طرح الرابط الالكتروني المستخدم في القديم على هذه الوظائف.

21 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم والماجيستير

تم الاعلان عن عدد 21 وظيفة خالية من قبل المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والتي تأتي بأكثر من مسمى من بينها مدير عام البحث والتطوير، وكذلك وظيفة مدير عام التقنيات، ومدير عام الاستراتيجية والتسويق، واخصائي ارصاد جوية، وغيرها من الوظائف التي تم تحديد بعض من التخصصات التي يتم القبول من خلالها مثل تخصصات ادارة الاعمال والتسويق وعلوم البيانات ونظم المعلومات وغيرها من التخصصات، وقد فتح باب التقديم بداية من يوم 17 من شهر يونيو وتستمر عملية التقديم لمدة 14 يوم، على ان يتم التقديم من خلال الدخول الى رابط تقديم الوظائف.

شروط القبول بوظائف المركز الوطني للأرصاد

حدد المركز الوطني للارصاد مجموعة من الشروط اللازم توافرها لكي يتم القبول في الوظائف الشاغرة التي تم الاعلان عنها، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.

ان يكون المتقدم لهذه الوظائف سعودي الجنسية.

يجب توافر شرط الحصول على درجة الدبلوم او الماجيستير او البكالوريوس، مع مراعاة التخصص المطلوب.

ان يكون المتقدم متفرع للعمل بشكلٍ دائم.

يجب ان يجتاز المتقدم الاختبار التحريري وكذلك ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

الوظائف الخالية في المركز الوطني للأرصاد