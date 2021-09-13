وصفة سهلة لخطوات تحضير مكرونة ماك أند تشيز بالدجاج

مما لاشك فيه أن طبق المكرونة من الأطباق المحببة للجميع بسبب سهولة تحضيره وقلة تكلفته بالمقارنة مع الأطباق الأخرى ولكن اللذيذ في الأمر أن طبق المعكرونة يقبل أي مكون معه فيمكن تقديمه بالعديد من الطرق وسيظل طبق لذيذ وشهي لذلك اليوم نقدم لكي وصفة طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز جربيها كوجبة بسيطة وسهلة وسريعة.

مقادير تحضير معكرونة ماك اند تشيز بالفراخ

صدور دجاج شرائح صغيرة

مكرونة كوع

٢ ملعقة كبيرة زبدة

٢ ملعقة كبيرة دقيق

كوب حليب فاتر

كوب ونصف كريمة طهي

كوب ونصف جبن كيري اسبريد

كريمة تشيز

فلفل أسود

ملح

بهارات دجاج

بصل مفروم

نصف كوب دجاج بالزبدة

٢ كوب جبن شيدر

٢ كوب جبن موزاريلا

خطوات عمل مكرونة ماك اند تشيز بصوص الدجاج