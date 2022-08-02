وزارة الحج والعمرة تعلن ” لا اشتراط لفحص PCR و الزامية تأمين كورونا ”

قامت وزارة الحج والعمرة بإعلان أنه لا يشترط على المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص للمستضدات لفايروس كورونا Rapid Antigen Test معتمد قبل قدومهم إلى المملكة لأداء العمرة.

وهذا وقد وضحت أنه يشترط وجود تأمين للمعتمرين وهذا لتغطية قيمة العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونوهت على أن مدة الإقامة تصل إلى 90 يوما للزائرين بتأشيرات العمرة وهذا ويمكن للمعتمر التنقل بين مدن السعودية بكل حرية خلال مدة الإقامة.

كما يمكن للمعتمرين التقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصة التالية وهذا وهناك إمكانية معرفة اشتراطات العمرة حسب الدولة القادم منها المعتمر من خلال موقع الوزارة الرسمي

وعلى الراغبين في أداء العمرة إجبارية إصدار تصريح من تطبيق اعتمرنا بشرط أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا ولم يخالطوا مصابا.