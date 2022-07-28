وزارة التموين تزف خبر سعيد للمواطنين .. 100 جنيه إضافية على بطاقات التموين

أكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل في الفترة الحالية على اتخاذ قرارات لصالح المواطن المصري البسيط من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما أكد أن الحكومة المصرية توفر لمدة ستة شهور مليار جنيه عن كل شهر، لدعم ما يصل إلى 9.1 مليون أسرة، وهذا عبر دعم 100 جنيه على بطاقة التموين أو على كارت ميزة، وقد أوضحت الوزارة أنه هناك ما يزيد عن 790 مليار جنيه مصري من المخصصات بالموازنة للدعم، وأشار إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي لمدة 7 شهور.

100 جنيه إضافية على بطاقات التموين

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اليوم، تشكيل لجنة خاصة بتحديد المستحقين من دعم التموين، وقد أكد أن الحكومة المصرية أضافت مليون أسرة جديدة على برنامج تكافل وكرامة.

وبهذا سوف يكون هناك ما يزيد عن 5 مليون أسرة يتم إتاحة لهم الدعم المالي المباشر، وهو ما يعني أن نسبة 20% من المواطنين المصريين يتم تقدم لهم الدعم المباشر.

كما أكد أن الدولة تهدف إلى الوقوف مع محدودي الدخل بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال قرارات سيادة الرئيس التي من المقرر أن يتم البدء في تنفيذها لدعم المواطنين بتقديم دعم مالي بالعام يصل إلى 5.5 مليار جنيه مصري.

مشروعات دعم البسطاء

هذا وقد قدم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي شكره لمنظمات المجتمع المدني لجهودها المبذولة وحجم المشاركة بعام 2021 التي تبلغت ما يصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري من خلال مشروعات دعم البسطاء.

كما أشارت الدولة المصرية عبر وزارة المالية أنها تتحمل 500 ألف أسرة من إجمالي مليون أسرة، على أن يتحمل المجتمع المدني البقية.