ورق العنب اللذيذ.. طريقة التحضير في المنزل خطوة بخطوة و دون تكاليف كبيرة
- ورق العنب الشهية … إليكم طريقة تحضير هذه الأكلة المشهورة بلذتها، وأيضا طعمها الميز و الرائع، وذلك باتباع فقط بعض الخطوات السهلة والسريعة.
مقادير تحضير أكلة ورق العنب :
هذه المقادير تكفي ل
4 أشخاص
وقت الطهي
120 دقيقة
- الماء : ما مقدار ليتر.
- عصير الليمون : ما مقدار 2 حبة.
- ورق العنب : ما مقدار نصف كيلوغرام.
- الطماطم : ما مقدار 2 حبة بحيث تكون مفرومة.
- الملح : ما مقدار رشّة فقط.
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بالنسبة للحشوة :
- الفلفل الأسود : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
- اللحم المفروم : ما مقدار وقية.
- الزيت النباتي : ما مقدار ملعقتان كبيرتان.
- البهارات المشكلة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
- الهيل : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة بحيث يكون مطحون.
- الأرز : ما مقدار 1 كوب بحيث يكون منقوع وأيضا مغسول ومصفى جيدا.
- الملح : ما مقدار ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
- القرفة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
مراحل تحضير طبق ورق العنب خطوة بخطوة :
- نقوم بسلق ورق العنب، ثم نصفيه من الماء.
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في ما يخص تحضير الحشوة :
- نقوم بخلط الأرز مع اللحم المفروم، مع القيام أيضا بالتبهير باستخدام التوابل والبهارات، ثم نقوم بتحريك المقادير بشكل جيد، بعده نضيف الزيت النباتي.
- نقوم بحشو ورق العنب باستخدام الحشوة ثم نلفه بعدها يطبق في الطنجرة، ثم نقوم بوضع الطماطم المفرومة على الوجه، بعد ذلك نقوم بغمره باستخدام الماء.
- ثم في المرحلة الموالية نتركه لمدة 60 دقيقة على نار تكون معتدلة أو نتركه حتى ينضج تماما.
بالصحة و العافية …