ورق العنب اللذيذ.. طريقة التحضير في المنزل خطوة بخطوة و دون تكاليف كبيرة

بواسطة الهاني عمرو
  • ورق العنب الشهية … إليكم طريقة تحضير هذه الأكلة المشهورة بلذتها، وأيضا طعمها الميز و الرائع، وذلك باتباع فقط بعض الخطوات السهلة والسريعة.
المحتويات إخفاء
1. مقادير تحضير أكلة ورق العنب :
2. بالنسبة للحشوة :
3. مراحل تحضير طبق ورق العنب خطوة بخطوة :
4. في ما يخص تحضير الحشوة :

مقادير تحضير أكلة ورق العنب :

هذه المقادير تكفي ل

ورق العنب

4 أشخاص  

وقت الطهي

120 دقيقة

  • الماء : ما مقدار ليتر.
  • عصير الليمون : ما مقدار 2 حبة.
  • ورق العنب : ما مقدار نصف كيلوغرام.
  • الطماطم : ما مقدار 2 حبة بحيث تكون مفرومة.
  • الملح : ما مقدار رشّة فقط.

  • بالنسبة للحشوة :

  • الفلفل الأسود : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
  • اللحم المفروم : ما مقدار وقية.
  • الزيت النباتي : ما مقدار ملعقتان كبيرتان.
  • البهارات المشكلة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
  • الهيل : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة بحيث يكون مطحون.
  • الأرز : ما مقدار 1 كوب بحيث يكون منقوع وأيضا مغسول ومصفى جيدا.
  • الملح : ما مقدار ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
  • القرفة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.

مراحل تحضير طبق ورق العنب خطوة بخطوة :

  • نقوم بسلق ورق العنب، ثم نصفيه من الماء.

  • في ما يخص تحضير الحشوة : 

  • نقوم بخلط الأرز مع اللحم المفروم، مع القيام أيضا بالتبهير باستخدام التوابل والبهارات، ثم نقوم بتحريك المقادير بشكل جيد، بعده نضيف الزيت النباتي.
  • نقوم بحشو ورق العنب باستخدام الحشوة ثم نلفه بعدها يطبق في الطنجرة، ثم نقوم بوضع الطماطم المفرومة على الوجه، بعد ذلك نقوم بغمره باستخدام الماء.
  • ثم في المرحلة الموالية نتركه لمدة 60 دقيقة على نار تكون معتدلة أو نتركه حتى ينضج تماما.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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