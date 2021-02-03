هل تريد مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة من المنزل؟ قم بإضافة تردد هذه القناة وشاهد المباراة من منزلك مجاناً

يستعد فريق برشلونة الإسباني اليوم للقاء نظيره غرناطة في مسابقة كأس ملك إسبانيا في الدور ربع النهائي، وفي ظل وجود برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا فإنه يعتبر الفريق الوحيد تقريباً الذي ينافس على اللقب من بين كبار إسبانيا وذلك بعد خروج كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من المسابقة.

ولم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على ملكية بث مباراة برشلونة وغرناطة، ويمكنك إضافة تردد قناة “match football” الروسية لمشاهدة المباراة بشكل مجاني، وفي السطور التالية ستجد التردد الخاص بالقناة، وستذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة Match football:

القمر الصناعي: Eutelast seast.

التردد: 11823، الاستقطاب: عمودي.