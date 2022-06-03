نهاية قضية “جوني ديب وآمبر هيد”

توصلت هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين الممثلين جوني ديب، وأمبر هيرد اللذين يتهم كلّ منهما الآخر بالتشهير إلى قرار، الأربعاء، بحسب ما أعلنت المحكمة التي تنظر في القضية.

وخلص الأعضاء السبعة في الهيئة إلى الحكم بتعويض مقداره 15 مليون دولار لصالح جوني ديب على خلفية تشهير هيرد به.

وقال في بيان يوم الأربعاء إن “هيئة المحلفين أعادت لي حياتي. لقد أخجلتم تواضعي حقاً”.

وأضاف باللاتينية: “الحقيقة لا تزول أبداً”. وتابع بيان ديب: “آمل أن يكون سعيي لإقرار الحقيقة قد ساعد آخرين، رجالاً ونساءً، ممن وجدوا أنفسهم في وضعي، وألا يستسلم أولئك الذين يدعمونهم أبداً”