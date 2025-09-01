بعد اعتماد الوزير.. نجاح أكثر من 183 ألف طالب وطالبة بالدور الثاني

اعتمد وزير التعليم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي الحالي حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح، وقد أكدت الوزارة أن نسبة النجاح بلغت 89.88% مما يعكس جهود الطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي وسعيهم المستمر لتحقيق مستويات تعليمية متميزة، ويأتي إعلان النتائج في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

نتائج الدبلومات الفنية للدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 89.88%، كما أشاد الوزير بسير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية بكفاءة عالية مشيرًا إلى تنظيمها في 383 لجنة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 21 أغسطس الماضي مما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة في تقييم الطلاب.

من الجدير بالذكر أنه قد تقدم لأداء الامتحانات بمختلف التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 204,761 طالبًا وطالبة حضر منهم 204,351 طالبًا وطالبة، كما بلغ إجمالي الناجحين 183,666 طالبًا وطالبة؛ ليعكس ذلك مدى نجاح الطلاب في التحصيل العلمي وجهود الكوادر التعليمية في دعم العملية التعليمية وتحقيق نتائج مشرفة.