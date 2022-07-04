موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 هـ

يقترب عيد الأضحى المبارك والذي يوافق يوم السبت القادم الموافق 9 يوليو الجاري، وتتزايد معه عمليات البحث على جوجل عن موعد صلاة العيد في السعودية ومختلف الدول، ونعيش اليوم في أيام عظيمة يقوم فيها الناس بالتكبير والتهليل وحمد الله وشكره، وعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام بالطاعة والعبادات والأعمال الصالحة من زيارة الأقارب ومصالحة المتخاصمين وغيرها.

برقيات وتهاني العيد الكبير 1443 هـ تحميل صور وخلفيات عيد الأضحى 2022

موعد صلاة العيد في السعودية

تختلف فروق توقيتات صلاة العيد في دول العالم بشكل عام وكذلك في مدن الدولة الواحدة، وفي المملكة العربية السعودية توجد فروق في توقيتات صلاة العيد، حيث تتراوح إقامة صلاة العيد في المملكة العربية السعودية بشكل عام من الساعة 5:31 صباحا إلى الساعة 6:06 صباحا، ونعرض لكم موعد صلاة العيد في مدن المملكة العربية السعودية بتوقيت السعودية على النحو الآتي:

تقام صلاة العيد في مكة المكرمة في الساعة السادسة صباحا وأربع دقائق، وفي المدينة المنورة في الساعة السادسة صباحا وخمس دقائق.

جدة 6:06 صباحا.

الرياض 5:31 صباحا.

الدمام 5:14 صباحا.

الطائف 6:02 صباحا.

نجران 5:54 صباحا.

القطيف 5:14 صباحا.

تبوك 6:04 صباحا.

ماذا يفعل المسلمون عند الذهاب لصلاة عيد الأضحى

صلاة العيد لها طقوسا وروحانيات خاصة عند المسلمين حيث يقوم المصلون بالاغتسال والوضوء وارتداء افضل الملابس، ثم يتوجهون إلي المساجد مكبرين الله عز وجل و شاكرين لنعمه ويرددون تكبيرات العيد في المساجد والطرقات والبيوت، وسط حالة من الفرح والسرور، وتعلو أصوات المساجد بالتكبيرات مما يرسم الابتسامة على الوجوه وينشر البهجة في النفوس، وبعد صلاة العيد تذبح الأضاحي وتبادل مشاعر المحبة بين المسلمين وتكثر الزيارات وتوزيع اللحوم، ويستحب العودة من صلاة العيد في غير الطريق الذي سلكناه إلي الصلاة.

خطوات صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد تتكون من ركعتين جهرا وهي نفس الصلاة التي يعتادها المسلم من تكبير وركوع وسجود وتشهد في الركعة الثانية، ويضاف إليها التكبيرات في الركعتين، يلي صلاة العيد خطبة يلقيها الإمام للمصلين ويشرح فيها ذبح الأضاحي وبعض الآداب العامة للإسلام.

صورة للعيد