موعد سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزة الـ 150.000 دولار| ونوعية أسئلة قبول الاشتراك

بعد الإعلان رسميًا عن اسم الفائز بجائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي، التي تم السحب عليها مساء الخميس الماضي، وربحها المواطن التشادي محمد علي إبرايهم، أعلنت مسابقة الحلم رسميًا عن موعد السحب الجديد المقبل على الجائزة المقبلة الثانية ضمن جوائز الـ 350000$، التي ستكون بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، وتحدد لها يوم الخميس الأخير من نوفمبر، لسحب اسم الفائز الجديد.

نوعية أسئلة مسابقة الحلم

في البداية أكثر ما يشغل من يريد الاشتراك في مسابقة الحلم، يتمثل في الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة التي تصله عبر رقم جواله فور اشتراكه بإحدى الطرق الأساسية المعروفة، لأنه في حالة عدم الإجابة الصحيحة لن يتم تفعيل المشاركة، لذا يبحث الكثيرين عن معرفة نوعية تلك الأسئلة، التي تكون عامة في متناول الجميع وليست بالصعبة، كما قد تأتي من التريندات وأسماء المسلسلات والأفلام وغيرها.

هل يوجد عدد معين لعدد الأسئلة التي يجب الإجابة عليها؟

أما عن السؤال التالي الذي يشغل بال الكثيرين أيضًا، فيتمثل في: هل يوجد عدد معين لعدد الأسئلة التي يجب الإجابة عليها، والإجابة هنا: لا، ولكن يمكنك الإستمرار بالإجابة علي كل سؤال يصلك بشكل صحيح، لتزيد من فرصك للربح في سحوبات الحلم المتتالية، إلا أنه لابد من الإجابة على سؤال واحد بحد أدنى صحيحًا لضمان وصول باقي الأسئلة.

التشادي علي محمد عبد الله المقيم في المملكة العربية السعودية يفوز بجائزة 100 ألف دولار من الحلم#صدى_الملاعب #MBC1

يعرض على #Shahid

بلا اشتراك https://t.co/72nOSKS4sE pic.twitter.com/lypyjS2uKA — الحلم (@Dream_MBC) October 27, 2022

أُمنية الفائز بالجائزة الجديد

أما الحلم والأمنية التي ينوي الفائز بجائزة المئة ألف دولار الأخيرة تحقيقها، وهو المواطن التشادي محمد علي إبراهيم، فتتمثل في بناء منزل في دولته فور عودته إليها.