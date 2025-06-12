مواعيد مسلسل “فات الميعاد” على قناة dmc وdmc دراما

في عرض أول وحصري تبدأ قناتي دي ام سي وقناة دي ام سي دراما في عرض مسلسل (فات الميعاد) بدءاً من السبت 14 يونيو 2025,وهو مسلسل اجتماعي درامي مكون من 30 حلقة، بالإضافة الى منصة watchit التى تعرضه قبل التلفزيون حيث تعرضها المنصة يوم الجمعة 13 يونيو 2025م.

توقيت عرض مسلسل فات الميعاد

المواعيد بتوقيت مصر (+3جرينتش)

يعرض المسلسل من السبت الى الاربعاء

فات الميعاد على dmc

العرض: 8.30 مساءاً

الإعادة الأولى: 3.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 10.30 صباحاً

فات الميعاد على dmc دراما

العرض: 11.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 6.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 3.30 عصراً

فريق عمل مسلسل فات الميعاد

التمثيل: أسماء ابو اليزيد (في دور بسمة) – أحمد مجدي (في دور مسعد) – أحمد صفوت (في دور معتصم) – محمد علي رزق (في دور عبد المنعم) – محمد أبو داود (في دور الحاج سعد المسيري) – هاجر عفيفي – ولاء الشريف (في دور سارة) – فدوى عابد (في دور سماح) – محمود البزاوي (في دور محمود) – محمد السويسي (في دور راغب) – حنان سليمان – سلوى محمد علي (في دور عبلة) – كريم أدريانو (في دور عمر) – محمد خميس (في دور كارم) – نانسي نبيل – عماد اسماعيل – غفران محمد (في دور غفران) – يوسف وائل نور – منار عبد الحليم (في دور عاليا) – دنيا جمعة (في دور فاتن) – نسمة بهي (في دور وفاء) – مارتينا عادل (في دور نهى).

الاشراف على الكتابة: محمد فريد.

سيناريو وحوار: عاطف ناشد – إسلام أدهم – ناصر عبد الحميد.

الإنتاج: سكوير ميديا للانتاج الإعلامي (ابراهيم حمودة).

الإخراج: سعد هنداوي.

ملخص قصة مسلسل فات الميعاد

في إطار اجتماعي درامي مشوّق، تدور القصة بطلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات. تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.