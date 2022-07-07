مواعيد العودة للدوام بعد انتهاء العيد الأضحى 1443

حددت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مواعيد العودة للعمل بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك 1443، لجميع العاملين بالمملكة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو العاملين بالقطاع الخاص، و أكدت الوزارة أن إجازة عيد الأضحى مدفوعة الاجر لجميع العاملين، وفي حالة استدعت الحاجة العمل فإنه يجب تعويض العاملين بأيام إجازة بديلة أو مكافاة مالية في المقابل.

مواعيد الدوام بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد العودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 1443، وهو الأربعاء 14 ذو الحجة الموافق 13 يوليو، على أن يعود جميع العاملين في المملكة العربية السعودية لأعمالهم حسب اللائحة التنظيمية الخاصة بالإجازة، و حددت الوزارة العودة للعمل على حسب القطاعات كالتالي:

الدوائر الحكومية : أكدت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي بالمملكة سيتم العودة للعمل الأربعاء 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو، وهو قرار يطبق على جميع العاملين بالحكومة

القطاع الخاص : أكدت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإن العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تكون الأربعاء 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو

البنوك : أعلن البنك المركزي السعودية أن العودة للعمل بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك بالسعودية سيكون الأربعاء 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو

إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ان العاملين بالمملكة سواء كانوا بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر دون أي اقتطاع من مرتباتهم الشهرية، و أشارت الوزارة إلى أن إجازة ستوزع على قطاعات المملكة كالآتي: