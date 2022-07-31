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iPhone 14 Pro max || مواصفات وعيوب وسعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

إيمان الشوالي

أعلنت شركة أبل APPLE الأمريكية رسميا خلال الفترة الأخيرة عن إطلاق نسخة رسمية جديدة من المُجسم المحاكي لهاتف iPhone 14 Pro max الجديد، وهو الهاتف المقرر أن يتم طرحه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب العديد من المستخدمين حول العالم انطلاق الهاتف الجديد المقرر ان يأتي بالكثير من المواصفات القياسية ويتفوق على النسخ المسبقة من هواتف شركة أبل بشكل كبير، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أهم مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max والسعر والعيوب وكذلك التفاصيل عن إطلاق الهاتف.

ايفون 14 برو ماكس

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max

وبناء على التقارير التي جاءت من قبل بعض المصادر من شركة أبل، فقد أعلنت الشركة أن الهاتف الجديد من المقرر أن يأتي بكاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجابيكسل، وذلك حيث جاء حجم الهاتف على نحو 6.7 بوصة، ويمتلك مجموعة من المواصفات القياسية الهامة التي تجعله أفضل الإصدارات في الأسواق العالمية في هذا التوقيت، وجاءت أهم المواصفات على النحو التالي.

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جاء الهاتف الجديد من شركة أبل مصنوع من الزجاج المقوى، والذي يتضمن  إطار من الألومنيوم للحماية
وقد جاء وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد على نحو 226 جراما
شاشة الهاتف جاءت بمساحة  6.72 بوصة
كما يدعم الهاتف كافة تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس
في هاتف 14 Pro max معدل الترميز جاء على نحو 120 هرتز
تقنية شاشة آيفون 14 برو ماكس “Qhd”.

عيوب هاتف أيفون 14 برو ماكس

كما جاءت هاتف آيفون 14 برو ماكس يتضمن بعض العيوب والتي جاءت على النحو التالي.

جاء الهاتف لا يدعم وصلة AUX
بالإضافة إلى بطارية الهاتف التي تم تصميمها  بسعة منخفضة 4500 مللي أمبير
وقد تم تصميم شاحن الهاتف ليس بالسرعة الكافية حيث جاء على نحو 20 واط فقط.
وجاءت الكاميرات الأمامية  تستحوذ على مساحة كبيرة من الشاشة.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

حتى هذا التوقيت لم تعلن شركة أبل APPLE الأمريكية عن سعر هاتف آيفون 14 الجديد، والذي من المتوقع أن يتم طرحه بسعر 1100 دولار، على أن يكون سعر هاتف iPhone 14 Pro يشعر 1250 دولارا، وكذلك يتم طرح هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر 1500 دولار.

إيمان الشوالي

انا ايمان اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية خريجة كلية التربية واهوى العمل فى مجال كتابة المقالات فى شتى المجالات فأنا أؤمن بأن هناك مساحه لكل رأي حر وهو ما يتيحه موقعنا نجوم مصرية لكل المحررين فنحن ننقل جميع الآراء حتى لو اختلفنا معها فرأيك بالتأكيد يهمنا وأهوى قراءة الكتب الدينية وخاصة قصص الصحابة وسيرة الرسول الكريم


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