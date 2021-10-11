فيفو تُحطم الأسعار بـ Vivo Y20T.. هاتف أنيق بمعالج قوي وأداء سريع

أطلقت شركة فيفو رسميًا هاتفها الجديد Vivo Y20T ضمن سلسلة Y، يتمتع الموبايل بمواصفات رائعة وقوية وسعر مناسب لجميع الفئات، يأتي بالألوان الأسود والأزرق والرمادي، يعمل على نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم FunTouch OS 11.1، ويأتي بشريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومزود أيضًا بجميع المستشعرات الأساسية، بالإضافة لماسح ضوئي لبصمات الاصابع مُثبت على جانب الهاتف.

مواصفات فيفو Vivo Y20T

الشاشة من نوع أموليد بقياس 6.51 بوصة، ودقة 700*1600، بمعدل تحديث 0 هرتز في الثانيو. المعالجات معالج أساسي من نوع Snapdragon 662 SoC، ومعالج رسوميات Adreno 610 الذاكرة والرامات ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت. الكاميرات الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل. عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل. البطارية والشحن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. وزن الهاتف 192 جرام

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سعر هاتف Vivo Y20T

أما عن سعر هاتف فيفو واي 20 تي في الأسواق، فيبلغ 205 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: