فيفو تُحطم الأسعار بـ Vivo Y20T.. هاتف أنيق بمعالج قوي وأداء سريع

بواسطة محمد فوزي

أطلقت شركة فيفو رسميًا هاتفها الجديد Vivo Y20T ضمن سلسلة Y، يتمتع الموبايل بمواصفات رائعة وقوية وسعر مناسب لجميع الفئات، يأتي بالألوان الأسود والأزرق والرمادي، يعمل على نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم FunTouch OS 11.1، ويأتي بشريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومزود أيضًا بجميع المستشعرات الأساسية، بالإضافة لماسح ضوئي لبصمات الاصابع مُثبت على جانب الهاتف.

فيفو تُحطم الأسعار بـ Vivo Y20T.. هاتف أنيق بمعالج قوي وأداء سريع
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مواصفات فيفو Vivo Y20T

الشاشة من نوع أموليد بقياس 6.51 بوصة، ودقة 700*1600، بمعدل تحديث 0 هرتز في الثانيو.
المعالجات معالج أساسي من نوع Snapdragon 662 SoC، ومعالج رسوميات Adreno 610
الذاكرة والرامات
  • ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت.
  • سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.
الكاميرات
  1. الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل.
  2. عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.
  3. كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.
  4. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
البطارية والشحن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.
وزن الهاتف 192 جرام

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سعر هاتف Vivo Y20T

أما عن سعر هاتف فيفو واي 20 تي في الأسواق، فيبلغ 205 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:

  • في مصر: 3220 جنيه.
  • في السعودية: 770 ريال.
  • في الإمارات: 750 درهم.


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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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