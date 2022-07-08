مواصفات وسعر ساعة كاسيو الذكية الجديدة Casio GSW H1000

تعد ساعة كاسيو واحدة من أكثر العلامات التجارية المشهورة فى الأسواق العالمية وهى من أكثر أنواع الساعات المتميزة بين أنواع الساعات الأخرى، حيث استطاعت تلك الماركة اليابانية التجارية اكتساب ثقة العديد من الأشخاص والعملاء حتى أصبحت من أكثر العلامات التجارية المميزة فى الأسواق العالمية، وذلك بسبب الحرص الدائم من مصممين تلك الماركة على إرضاء العديد من الأشخاص عن طريق توفير عدة فئات مختلفة من الساعة تناسب جميع احتياجات المستخدمين، مثل فئة G Shocks التى تم تصميمها خصيصاً للأشخاص محبين الرياضة والمغامرات، ومع التنوع الكبير لفئات تلك الساعة، إلا أنها تستطيع إبهارنا دائماً بخصائصها المتميزة.

مواصفات ساعة كاسيو الجديدة الذكية Casio GSW H1000

• تم تصميم ساعة كاسيو الجديدة Casio Gsw H1000 لمقاومة الماء حتى عمق 200 ومقاومة الصدمات.

• تحتوى ساعة كاسيو Casio GSW H1000 على العديد من المستشعرات مثل:

– مستشعر البوصلة.

– مستشعر قياس ضربات القلب.

– مستشعر ضغط الهواء والارتفاع.



• أيضاً تحتوى ساعة كاسيو الذكية الجديدة على مقاييس الجيرومتر والتسارع، وأنظمة تحديد المواقع العالمية و Gps.



• تأتى الشاشة الخاصة بتلك الساعة من نوع LCD أحادية اللون ومزدوجة، كما أن تلك الشاشة المزدوجة لها ميزة أنه يمكن الحفاظ على الرؤية فى كل الأوقات.



• تم تصميم ساعة كاسيو Casio GSW H1000 بهيكل من التيتانيوم الصلب الذى يعمل على حماية الساعة من التآكل، كما تم تصميم زر التشغيل الخاص بالساعة من الألومنيوم، وتم طلاء الزر على شكل خلية نحل لحمايته.

• تأتى ساعة Casio GSW H1000 بثلاثة ألوان الأزرق والأحمر والأسود.

• تدعم ساعات كاسيو البلوتوث وتحديد المواقع والواى فاى.



سعر ساعة كاسيو الذكية الجديدة Casio GSW H1000

• وصل سعر ساعة كاسيو Casio GSW H1000 إلى 699 دولار أميركى.