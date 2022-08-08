مواصفات هاتف Google Pixel 7 Ultra عيوب مميزات واحد من احدث الأجهزة في السوق العالمية
يتمحور موضوعنا اليوم حول هاتف Google Pixel 7 Ultra وهو من بين احدث الأجهزة في السوق العالمية للهواتف حاليا، حيث يحمل مواصفات ممتازة بشاشة: 6.71 بوصة – 120 هرتز – LTPO AMOLED، وذاكرة داخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت بالإضافة إلى الرام: 12 جيجابايت، أما الكاميرا فهي 50 + 48 + 12 ميجابكسل ، ذو معالج نواة Google Tensor وبطارية عملاقة 5000 ملي أمبير بالشحن السريع 45 واط والعديد من المواصفات الأخرى.
مواصفات هاتف Google Pixel 7 Ultra
هو نوع من الأجهزة الذكية جوال Google Pixel 7 Ultra ” جوجل بيكسل 7 الترا ”
بثلاث الوان الأسود والأبيض والأصفر.
|أبعاد وهيكل الجهاز
|الطول 163.9 مم العرض 75.9 مم السُمك 8.9 مم وزن الجهاز 210 غرام
|مواد تصنيع الجهاز
|الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس Victus)
|الشبكات والشرائح
|شبكة 2G شبكة 3G حتى 42 ميجابايت شبكة 4G حتى 1.2 جيجابايت شبكة 5G حتى 3.7 جيجابايت يدعم GPRS. شريحة SIM
Nano SIM/eSIM
|الشاشة
|LTPO AMOLED حجم 6.71 بوصةدقة الشاشة 1440×3120 بكسل (+QHD) أبعاد 19.5:9 بنسبة 88.8 في %.
كثافة البيكسلات 512 بكسل في كل إنش بمعدل تحديث 120 هرتز.
|طبقة حماية
|زجاج غوريلا جلاس Victus
تقنية +HDR10، خاصية Always-on display، الوضع الليلي، وضع حماية العين 16 مليون لون.
|العتاد
|معالج Google Tensor 2 دقة التصنيع 4 نانومتر ثماني النواة
|الذاكرة
|12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية
128 أو 256 أو 512 جيجابايت
نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1
نوع ذاكرة الرام LPDDR5
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|الكاميرا الخلفية
|الكاميرا (1): 50 ميجابكسل (رئيسية)
الكاميرا (2): 48 ميجابكسل (تقريب بصري)
الكاميرا (3): 12 ميجابكسل (زاوية واسعة)
|الإتصالات
|البلوتوث إصدار – 5.2, A2DP, LE, aptX HD
واي فاي Wi-Fi إصدار – 802.11 a/b/g/n/ac/6e
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Hotspot
GPS
تقنية NFC
منفذ USB
منفذ USB Type-C 3.1
|الشحن والبطارية
|الشحن السريع بقوة 45 واط
الشحن اللاسلكي بقوة 23 واط
الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي
السعة 5000 ملي أمبير
بطارية ليثيوم بو
عيوب جهاز جوجل بيكسل 7 الترا
تأتي معضم الأجهزة الحديثة بعيب مثل الذاكرة الخارجية، حيث أن الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD، أيضا ينقص هذا الهاتف منفذ 3.5mm jack حيث يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack. وهي لا تعتبر شيء يذكر بالمقارنة مع مميزاته.