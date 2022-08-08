مواصفات هاتف Google Pixel 7 Ultra عيوب مميزات واحد من احدث الأجهزة في السوق العالمية

يتمحور موضوعنا اليوم حول هاتف Google Pixel 7 Ultra وهو من بين احدث الأجهزة في السوق العالمية للهواتف حاليا، حيث يحمل مواصفات ممتازة بشاشة: 6.71 بوصة – 120 هرتز – LTPO AMOLED، وذاكرة داخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت بالإضافة إلى الرام: 12 جيجابايت، أما الكاميرا فهي 50 + 48 + 12 ميجابكسل ، ذو معالج نواة Google Tensor وبطارية عملاقة 5000 ملي أمبير بالشحن السريع 45 واط والعديد من المواصفات الأخرى.

مواصفات هاتف Google Pixel 7 Ultra

هو نوع من الأجهزة الذكية جوال Google Pixel 7 Ultra ” جوجل بيكسل 7 الترا ”

بثلاث الوان الأسود والأبيض والأصفر.

أبعاد وهيكل الجهاز الطول 163.9 مم العرض 75.9 مم السُمك 8.9 مم وزن الجهاز 210 غرام مواد تصنيع الجهاز الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس Victus) الشبكات والشرائح شبكة 2G شبكة 3G حتى 42 ميجابايت شبكة 4G حتى 1.2 جيجابايت شبكة 5G حتى 3.7 جيجابايت يدعم GPRS. شريحة SIM

Nano SIM/eSIM الشاشة LTPO AMOLED حجم 6.71 بوصةدقة الشاشة 1440×3120 بكسل (+QHD) أبعاد 19.5:9 بنسبة 88.8 في %.

كثافة البيكسلات 512 بكسل في كل إنش بمعدل تحديث 120 هرتز. طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس Victus

تقنية +HDR10، خاصية Always-on display، الوضع الليلي، وضع حماية العين 16 مليون لون. العتاد معالج Google Tensor 2 دقة التصنيع 4 نانومتر ثماني النواة الذاكرة 12 جيجابايت

الذاكرة الداخلية

128 أو 256 أو 512 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1

نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل اندرويد 13 الكاميرا الخلفية الكاميرا (1): 50 ميجابكسل (رئيسية)

الكاميرا (2): 48 ميجابكسل (تقريب بصري)

الكاميرا (3): 12 ميجابكسل (زاوية واسعة) الإتصالات البلوتوث إصدار – 5.2, A2DP, LE, aptX HD

واي فاي Wi-Fi إصدار – 802.11 a/b/g/n/ac/6e

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Hotspot

GPS

تقنية NFC

منفذ USB

منفذ USB Type-C 3.1 الشحن والبطارية الشحن السريع بقوة 45 واط

الشحن اللاسلكي بقوة 23 واط

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي

السعة 5000 ملي أمبير

بطارية ليثيوم بو

عيوب جهاز جوجل بيكسل 7 الترا

تأتي معضم الأجهزة الحديثة بعيب مثل الذاكرة الخارجية، حيث أن الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD، أيضا ينقص هذا الهاتف منفذ 3.5mm jack حيث يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack. وهي لا تعتبر شيء يذكر بالمقارنة مع مميزاته.