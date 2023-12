مواجهات نارية مرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا

تنتظر جماهير كرة القدم الأوروبية بفارق الصبر مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة المحببة الى قلوب الملايين دوري ابطال اوروبا، بعد انتهاء الدور الأول من البطولة شهدت القارة تأهل العديد من الأندية وتأهل البعض للدوري الأوروبي فيما ودعت بعض الأندية البطولة بشكل نهائي، كان ميلان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل أبرز المودعين للبطولة القارية.

The UEFA Champions league trophy is exhibited ahead of the draw for the Champions league quarter-final draw, on March 15, 2019 at the House of European football in Nyon. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري ابطال أوروبا:

بايرن ميونخ الألماني، كوبنهاغن الدنماركي، بي اس في ايندهوفن الهولندي، ارسنال الانجليزي، ريال مدريد الاسباني، نابولي الايطالي، ريال سوسيداد الاسباني، انتر ميلان الايطالي، اتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، بروسيا دورتموند الايطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الانجليزي، ريد بول لايبزيغ الالماني، برشلونة الاسباني، بورتو البرتغالي.

سيطرت الأندية الاسبانية والانجليزية على اغلبية المقاعد في دور الـ 16، وها هو نادي ارسنال يتأهل لدور الـ 16 بعد غياب دام عدة سنوات وكذلك نادي لاتسيو، وفي ظل هذه المفاجآت سقطت الكثير من الأندية وخيبت التوقعات على عكس المتوقع، توقع الكثير من الناس تأهل نيوكاسل للدور الثاني وكذلك نادي يونيون برلين.

يذكر أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على عدم إمكانية لقاء فريقين من نفس البلد أو نفس الدوري في دور الـ 16 وأيضاً لا يمكن لفريقين من نفس المستوى ان يلتقيا في ذلك الدور وأيضا لا يمكن لأندية لعبت في نفس المجموعة أن تلتقي مجدداً فعلى سبيل المثال لا يمكن لبرشلونة لقاء بورتو مجدداً في ثمن النهائي ولايمكن للبايرن لقاء نادي لايبزيغ، تُقسم الفرق لمستويين مختلفين على حسب الآداء والمستوى والمركز في المجموعة.

أندية المستوى الأول: “بايرن ميونخ، ريال مدريد، ارسنال، بروسيا دورتموند، اتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، ريال سوسيداد”.

أندية المستوى الثاني: “انتر ميلان، لايبزيغ، باريس سان جيرمان، ايندهوفن، كوبنهاغن، نابولي، لاتسيو، بورتو”.

مواجهات مرتقبة:

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان:

من المتوقع لقاء طرفي نهائي 2020 في ثمن نهائي الموسم الحالي في مواجهة مكررة من الموسم السابق حيث سبق والتقى الفريقان في ثمن نهائي الموسم الماضي، يحظى بايرن ميونخ بأفضلية فيما تسيطر روح الانتقام على النادي الباريسي الذي يعاني من تدهور المستوى هذا الموسم، تدهور مستوى النادي الباريسي وحلوله في المركز الثاني على مجموعته سيجعل منه فريسة لأحد الكبار، يمكن لسان جيرمان أن يقع في مواجهة أحد الأندية التالية، بايرن ميونخ، برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد، سوسيداد، اتلتيكو، ارسنال.

مانشستر سيتي وانتر ميلان:

من المتوقع تكرار نهائي الموسم الماضي، ولكن بشكل مبكر قليلا عما كان عليه الموسم الماضي، يأتي السيتي في صدارة مجموعته فيما يحتل انتر ميلان المركز الثاني وبذلك يمكن للفريقين ان يلتقيا مجدداً، يذكر ان نهائي الموسم الماضي كان قد انتهى بفوز السيتي بهدف دون رد متوجاً بذات الأذنين.

برشلونة وباريس:

مواجهة انتقامية محتملة تنتظر الفريقين، سيسعى برشلونة للانتقام في تلك المواجهة على الهزائم السابقة التي تعرض لها امام النادي الباريسي.

ريال مدريد وبورتو:

يمكن للفريقين ان يلتقيا في ثمن النهائي في ظل صدارة الريال لمجموعته وحلول بورتو في المركز الثاني، يعتبر ريال مدريد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وأوفرهم حظاً، لن يصمد الفريق البرتغالي في حال وقوعه في مواجهة كبير اسبانيا.

جاء ريال مدريد الأول على مجموعته التي تضم كل من نابولي وبراغا ويونيون برلين.