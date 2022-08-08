من هنا.. تنسيق المرحلة الأولى سجل على موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة

أعلن وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي يوم السبت 6 أغسطس نتيجة الثانوية العامة و صرح بأن نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 75.4%، و أكد الوزير أن نسبة التنسيق وعدد المقاعد المتاحة في التعليم العالي بالجامعات الحكومية و الاهلية و الخاصة والدولية ارتفعت عن العام الماضي.

موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الانتهاء من تجهيزات تنسيق الجامعات 2022 على الموقع الرسمي للوزارة ” موقع التنسيق الإلكتروني” لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الأولي سيظهر بعد إعلان النتيجة بفترة تصل إلى 72 ساعة، ومشيرا إلى الجامعات على وضع الاستعداد حاليا بمعاملها للحاسب الآلي لتسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة مخصصة لكل ما يتعلق بالتنسيق و تسجيل رغبات الإلتحاق بالكليات و تسجيل اختبارات القدرات و دليل الطالب لقواعد التنسيق والقبول، والبيانات الارشيفية للحدود الدنيا للكليات و المعاهد للسنوات السابقة، وأشارت الوزارة إلى أنه بعد حصول وزارة التعليم العالي على النتيجة والمجمع التكراري سيتم تحليل نتيجة الثانوية العامة 2022 حتى يتم الإعلان عن المرحلة الاولي من التنسيق، لافتة إلى أنه ستعلن عن تفاصيل المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2022 من خلال رابط الرسمي لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ” موقع التنسيق الإلكتروني “.

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الأولي

يمكن للطالب الحاصل على الثانوية العامة بمجموع يندرج تحت مظلة مجموع درجات المرحلة الأولى تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولي من خلال إتباع الخطوات التالية :