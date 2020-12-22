مكرونة بالبشاميل والموزاريلا بطريقة جد رائعة وهائلة في المنزل خطوة بخطوة

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.