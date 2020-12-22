مكرونة بالبشاميل والموزاريلا بطريقة جد رائعة وهائلة في المنزل خطوة بخطوة
- مكرونة بالبشاميل والموزاريلا … سنقترح عليكم طريقة إعداد هذه الأكلة الشهية في البيت، شكل أكثر من رائع وفقط ببعض المكونات الغير مكلفة، لهذا ندعوكم لتجربة طريقتنا الفريدة لعمل المكرونة بالبشاميل والموزاريلا.
مقادير تحضير مكرونة بالبشاميل والموزاريلا :
هذه المقادير تكفي ل
4 أشخاص
وقت الطهي
60 دقيقة
- الطماطم : ما مقدار علبة بحيث تكون مهروسة.
- الزبدة : ما مقدار 6 ملاعق كبيرة.
- الطحين : ما مقدار 6 ملاعق كبيرة.
- الحليب : ما مقدار 8 أكواب.
- جبن الموزاريلا : ما مقدار كوب ونصف بحي ث يكون مبشور.
- الملح : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
- اللحم المفروم : ما مقدار نصف كيلوغرام.
- المعكرونة : ما مقدار عبوة بحيث تكون عريضة.
- البصل : ما مقدار 1 حبة بحيث يكون مفروم.
- فلفل الأسود : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.
- القرفة : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة بحيث تكون مطحونة.
- جوزة الطيب : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة بحي ث تكون مطحونة.
مراحل تحضير مكرونة بالبشاميل والموزاريلا خطوة بخطوة :
- نقوم بسلق المكرونة، وذلك من خلال إتباع التعليمات الموجودة على العبوة، ثم نتركها في الجانب.
- نأخذ قدر على النار، ثم نضع به اللحم حتى تصير بنية، بعدها نضيف البصل، مع التحريك جيدا لمدة 2 إلى 3 دقائق.
- نضيف الفلفل الأسود وأيضا القرفة ونصف ملعقة ملح، مع التحريك جيدا لمدة 2 دقائق.
- نضيف كذلك الطماطم المهروسة، ثم نقوم بتغطية القدر ونتركه لمدة 9 إلى 10 دقائق على درجة حرارة تكون منخفضة، وذلك حتى تتسبك الطماطم مع اللحم بطبيعة الحال.
- نزيل اللحم عن القدر ثم نتركه حتى يبرد.
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أما في ما يخص تحضير البشاميل :
- نأخذ قدر، ثم نقوم بحمي الزبدة على النار بعدها نضيف الطحين، مع التحريك بشكل جيد حتى يتحمص الطحين بالشكل المرغوب فيه.
- نضيف الحليب مع التقليب المستمر، و ذلك حتى تتكاثف المقادير ونحصل على خليط يكون كريمي، ثم نتركه على النار لمدة 2 إلى 3 دقائق يغلي مع التقليب.
- نزيل القدر من على النار، ثم نقوم بالتتبيل باستخدام الفلفل و جوزة الطيب و أيضا الملح.
- نقوم بمزج المكرونة بما مقداره نصف كمية البشاميل، ثم نضع ما مقدار نصف كمية المكرونة في الطبق الخاص بالفرن.
- نوزع اللحم فوقها، بعدها باقي كمية المكرونة فوق اللحم.
- كذلك نوزع جبن الموزاريلا المبشور على مستوى وجه الطبق، ثم نقوم بإدخال طبق الفرن المحمى على درجة حرارة 400 مئوية، وتركه لمدة 35 إلى 45 دقيقة.
بالصحة و العافية …