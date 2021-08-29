مع اقتراب العودة للمدارس.. بعض النصائح لتعديل نوم اطفالك

مع اقتراب انتهاء عطلة نهاية العام, وبحلول شهر أكتوبر يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الجديد ولكن هنالك مشكلة تواجه الأطفال وأولياء الأمور, حيث أن الأطفال في العطله قد تغيرت مواعيد نومهم واسيقاظهم فأنهم كانو ينامون في ساعات متأخره من الليل ثم يستيقظون في اي وقت, بخلاف ايام الدراسة فإن الأطفال يجب عليهم الاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى المدرسة, اذا يجب عليهم النوم في وقت مبكرا وتستعد الأمهات من الآن في عمل محاولات كثيرة لكى تعدل من ساعات نوم أطفالها مرة أخرى، لكي لا يعانون مع بداية العام الدراسي أو يشعرون بتعب وإرهاق.

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هناك عدة نصائح يجب على أولياء الامور اتباعها لتعديل نوم أطفالهم مرة أخرى وهي كالتالي:

نصائح للاسيقاظ مبكرا قبل العودة للمدارس

لا تسمح بساعات نوم طويلة في عطلة نهاية الأسبوع:

إذا كان ابنك طول ايام الاسبوع التي يذهب بها للمدرسه يستيقظ في ساعه محدده ففي عطلة نهاية الأسبوع يجب عليك أن لا تجعلة ينام ساعات طويله يومي السبت والأحد بل عليك أن توقظه بحد أقصى بساعة او ساعتين عن وقته الطبيعي فإن كان يستيقظ في السادسه صباحا فعليك ايقاظه في الساعه السابعه او الثامنه, وفقاً لمستشفى ميرسي للأطفال في مدينة كانساس سيتي، فإن «القاعدة الأساسية هي أن كل ساعة إضافية ينام فيها المراهق في عطلة نهاية الأسبوع، سيستغرق الجسم مقابل ذلك يوماً واحداً حتى يتكيف».

النوم المبكر:

من المؤكد ان فرق ساعات النوم والاسيقاظ الذي اختلف من وقت العطله لوقت الدراسه سيحدث خلل وتتغير هرموني في أجسام الأطفال لكن كما يقول الخبراء الخطوه الصغيره يمكن أن تغير, النوم مبكراً بنصف ساعة فقط كل ليلة يضيف 3.5 ساعة نحو علاج أي نقص في النوم.

ولا يجب أن يطبق هذا على الأطفال فقط بل ان على الآباء أيضا ان يبادرو بالنوم مبكرا وان يكون الجو هادى بغير ضوضاء فهذا يعطي شعورا ان هذا وقت نوم فعليكم المبادره بالذهاب ساعه مبكرا للاسترخاء قبل النوم.

منع الشاشات في غرفة النوم:

فقد قال بعض الخبراء ان شاشات التلفاز يجب أن لا تكون في غرفة النوم كذالك الواجبات المنزليه او تصفح وسائل التواصل الاجتماعي او اللعب, لكي تكون غرفة النوم مخصصه فقط للاسترخاء والنوم مما يعطي تنبيها للعقل ان هذا موضع الراحه والاسترخاء.

وضع روتيناً للاسترخاء:

من الجيد مثلاً أن يدعو أولياء الأمور اطفالهم إلى غرفة العائلة للاستمتاع ببعض الموسيقى الهادئة أو بعض القصص المسجلة. يمكنك أيضاً ممارسة ببعض اليوغا العائلية أو تشغيل شريط التأمل.

التحضير للنوم العميق:

تساعد غرفة النوم الباردة والمظلمة الجسم على النوم بشكل أعمق لانه من الطبيعي عندما تكون هنالك انوار لا يستطيع الإنسان النوم بسهوله, حافظ على درجة الحرارة عند أو أقل من 15 إلى 20 درجة مئوية لان حرارة الجو المرتفعه ستؤدي الي تقلب الشخص مرار وتكرار لانه لا يحس بالارتياح مما سيؤدي الي تأخره في النوم، وأغلق أي ضوء أزرق من الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر والساعات الإلكترونية إما بشحنها خارج غرفة النوم أو تغطيتها بقطعة من الملابس، وأوقف تشغيل أي وسائط اجتماعية أو تنبيهات خاصة بالعمل.