منزل

وأسماء الفائزين.. مسابقة الحلم تعلن موعد السحب على 150.000$ والإستعداد لحلم المليون دولار

خالد عسر

أسدلت مسابقة الحلم الستار على سحب الـ100 ألف دولار والذي تم إجراءه قبل يومين، وذلك بعد إعلان فوز المواطن التشادي علي محمد عبدالله والذي يعيش في المملكة العربية السعودية من أجل العمل، ويعمل هناك سائق خاص، ومن الصدف العجيبة أن الفائز بالحلم كان بحاجة إلى هذا المبلغ، كي يبني به بيتاً لأولاده العشرة.

مسابقة الحلم تعلن الفائز التاسع بـ100 ألف دولار وحلم المليون دولار يقترب وموعد السحب على 150.000$

مسابقة الحلم وقيمة السحبيين القادمين

حيث أنه متزوج مرتين، ولدية 10 أبناء إناث وذكور، وكان يريد بناء بيت لأبناءه وزوجته في تشاد، فبعد محاولات عدة وبتشجيع من إحدى بناته، تمكن من ربح الـ100 ألف دولار، مع عزمه على الإستمرار في المشاركة بالحلم، وخاصة السحبيين القادمين، حيث أن السحب الأخير سيكون على مليون دولار.

اقرأ أيضاً:

كما أشار إعلامي مسابقة الحلم مصطفى الأغا إلى أن السحب القادم سيكون على 150 ألف دولار، وذلك يوم الخميس الأخير من شهر نوفمبر المقبل، وفي شهر ديسمبر سيتم السحب على الجائزة الكبرى والتي تقدر بمليون دولار أمريكي، وبهذا يكون المواطن التشادي علي محمد عبدالله هو الفائز رقم 9 منذ بداية العام الحالي، وجاءت أسماء الفائزين وفق ما يلي.

أسماء الفائزين بالحلم

  1. حامد اللحياني فاز بـ 150 ألف دولار.
  2. عيسى الفارسي فاز بـ150 ألف دولار.
  3. عبد الله عثمان الحاجم فاز بـ250 ألف دولار.
  4. أحمد عبد الحسن فاز بـ500 ألف دولار.
  5. وائل نبيل عشم فاز بـ160 ألف دولار.
  6. محمد عسيري فاز بـ150 ألف دولار.
  7. غسان عزت فاز بـ100 ألف دولار.
  8. محمد أحمد أرباب فاز بـ100 ألف دولار.
  9. محمد علي عبدالله فاز بـ100 ألف دولار.

الإشتراك بمسابقة الحلم

كما أن الإشتراك بمسابقة الحلم لا يتطلب كثيراً من الجهد أو الوقت، حيث أن الإشتراك الآن برسالة فقط مكتوب فيها حلم، على الرقم الذي خصصته المسابقة للدولة التي تعيش فيها، كما يمكن للجميع الآن الإشتراك من خلال رابط المسابقة، وتسجيل هاتفه والضغط على اشتراك كما هو موضح بالصورة السابق، والإشتراك في حلم الـ150 ألف دولار نهاية نوفمبر الجاري، يؤهل المشترك لسحب المليون دولار في نهاية ديسمبر المقبل

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

قد يهمك:

استعد ممكن تكون مليونير.. مسابقة الحلم تعلن كيفية الإشتراك لنيل الفرصة الذهبية وربح مليون و150 ألف د...
بدء الاشتراك في سحب الحلم الأكبر من مسابقة الحلم على جائزة المليون 1.000.000 دولار
وبخطوة واحدة| أسهل طريقة للإشتراك في مسابقة الحلم والتأهل لسحب مليون دولار كاش
كيف اعرف اني فزت في مسابقة الحلم؟| وكيفية الغاء الاشتراك mbc dream
تابع نجوم مصرية على:
عرض التعليقات (6)