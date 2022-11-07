وأسماء الفائزين.. مسابقة الحلم تعلن موعد السحب على 150.000$ والإستعداد لحلم المليون دولار

أسدلت مسابقة الحلم الستار على سحب الـ100 ألف دولار والذي تم إجراءه قبل يومين، وذلك بعد إعلان فوز المواطن التشادي علي محمد عبدالله والذي يعيش في المملكة العربية السعودية من أجل العمل، ويعمل هناك سائق خاص، ومن الصدف العجيبة أن الفائز بالحلم كان بحاجة إلى هذا المبلغ، كي يبني به بيتاً لأولاده العشرة.

مسابقة الحلم وقيمة السحبيين القادمين

حيث أنه متزوج مرتين، ولدية 10 أبناء إناث وذكور، وكان يريد بناء بيت لأبناءه وزوجته في تشاد، فبعد محاولات عدة وبتشجيع من إحدى بناته، تمكن من ربح الـ100 ألف دولار، مع عزمه على الإستمرار في المشاركة بالحلم، وخاصة السحبيين القادمين، حيث أن السحب الأخير سيكون على مليون دولار.

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كما أشار إعلامي مسابقة الحلم مصطفى الأغا إلى أن السحب القادم سيكون على 150 ألف دولار، وذلك يوم الخميس الأخير من شهر نوفمبر المقبل، وفي شهر ديسمبر سيتم السحب على الجائزة الكبرى والتي تقدر بمليون دولار أمريكي، وبهذا يكون المواطن التشادي علي محمد عبدالله هو الفائز رقم 9 منذ بداية العام الحالي، وجاءت أسماء الفائزين وفق ما يلي.

التشادي علي محمد عبد الله المقيم في المملكة العربية السعودية يفوز بجائزة 100 ألف دولار من الحلم#صدى_الملاعب #MBC1

يعرض على #Shahid

بلا اشتراك https://t.co/72nOSKS4sE pic.twitter.com/lypyjS2uKA — الحلم (@Dream_MBC) October 27, 2022

أسماء الفائزين بالحلم

حامد اللحياني فاز بـ 150 ألف دولار. عيسى الفارسي فاز بـ150 ألف دولار. عبد الله عثمان الحاجم فاز بـ250 ألف دولار. أحمد عبد الحسن فاز بـ500 ألف دولار. وائل نبيل عشم فاز بـ160 ألف دولار. محمد عسيري فاز بـ150 ألف دولار. غسان عزت فاز بـ100 ألف دولار. محمد أحمد أرباب فاز بـ100 ألف دولار. محمد علي عبدالله فاز بـ100 ألف دولار.

الإشتراك بمسابقة الحلم

كما أن الإشتراك بمسابقة الحلم لا يتطلب كثيراً من الجهد أو الوقت، حيث أن الإشتراك الآن برسالة فقط مكتوب فيها حلم، على الرقم الذي خصصته المسابقة للدولة التي تعيش فيها، كما يمكن للجميع الآن الإشتراك من خلال رابط المسابقة، وتسجيل هاتفه والضغط على اشتراك كما هو موضح بالصورة السابق، والإشتراك في حلم الـ150 ألف دولار نهاية نوفمبر الجاري، يؤهل المشترك لسحب المليون دولار في نهاية ديسمبر المقبل