مزيج جهنمي لتنظيف الشفاط وإزالة أصعب الشحوم بسهولة حتي تتألق في ثوانٍ

تعاني الكثير من ربات المنزل لتنظيف الشفاط في المطبخ، ومن المعروف أن الشفاط يتراكم عليه الشحوم أثناء الطهي وهؤلاء النساء معتادات على التخلص من الدهون لأن هذه الأوساخ تسبب الإزعاج والضيق النفسي لكثير من ربات المنزل، وتستخدم هؤلاء النساء الكثير من المواد الكيماوية الضارة ومياه النار من أجل التنظيف،للإزالة الشحوم والأوساخ المرتبطة بالشفاط، ولكن هناك العديد من الإصابات الأخرى التي تنتج عن استخدام هذه الأساليب، مثل تهيج الجلد أو احمراره، بالإضافة إلى الرائحة النفاذة التي تحتويها هذه المواد والتي تؤثر على الجهاز التنفسي، ولذك يمكن استبدال هذه المواد الضارة بمواد طبيعية لا تسبب ضيق تنفس، دعنا نوضح لكم خليط جبار لتنظيف الشفاط بمنتهي السهولة حتي يعيد رونقه من جديد من خلال هذه المقالة.

خطوات تنظيف شفاط المطبخ

أولا قم بفصل التيار الكهربائي عن الشفاط، وإزالة جميع الأواني المستخدمة من علي البوتاجاز.

قم بتنظيف الأتربة من علي الشفاط بفوطة جافة.

قم بتنظيف الجزء الخارجي للشفاط مستخدما الماء الفاتر وصابون الأطباق.

أخيرا، نقوم بتنشيف الشفاط بفوطة المطبخ الجافة.

خطوات أخري لتنظيف الشفاط

مكونات الخلطة:

خلطة الماء الدافئ والخل

لتر من الماء المغلي

ربع كوب من الخل الأبيض

ثلث كوب من كربونات الصوديوم

طريقة تحضير الخلطة بالمزيج الجبار

أولا، قم بإحضار وعاء ويتم وضع بداخله الخل وكربونات الصوديوم.

ثم نغمر فوطة المطبخ داخل الخليط ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن.

نعصر الفوطة ونمسح بها الشفاط.

نحضر قطعة من السلك الخاص بغسل الأطباق، ونقوم بدعك الشفاط بدقة.

نلاحظ أن الدهون تختفي بسهولة.

نكرر هذا المزيج 3 مرات أسبوعيا، لنعيد للشفاط رونه ولمعانه كأنه جديد.

خلطة ملح الطعام وعصير الليمون

مكونات الخلطة:

5 ملاعق كبيرة من ملح الطعام

نصف كوب من عصير الليمون

لتران من الماء المغلي

طريقة تحضير الخلطة بالمزيج الجبار

في بوله عميقة نخلط الماء المغلي مع ملح الطعام وعصير الليمون، ثم نغمر فوطة المطبخ في الخليط ونعصرها جيدا، ونقوم بغسل الشفاط من الداخل والخارج، ونكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا حتي نعيد للشفاط رونقه ويبدو كأنه جديد.

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