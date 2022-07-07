محدش هيعرف عنك حاجة.. واتساب تطلق وضع تخفي جديد قريبا

يعلن تطبيق واتس آب كل فترة عن ميزة جديدة تضيف خصوصية للمستخدم و تمده بوسائل حماية جديدة أو توفر له بعض الإمكانيات الجديدة التي ينتظرها وتمنحه مزيد من الخصوصية عند استخدام التطبيق، و يسعي تطبيق واتس آب حاليا لتوفير خاصية جديدة آملا في إرضاء جمهور المستخدمين، والخاصية الجديدة هي إمكانية إخفاء الحالة على الإنترنت .

خاصية جديدة

تتميز الخاصية الجديدة التي تسعي واتس آب لإطلاقها قريبا بأنها ستتيح لمستخدمي التطبيق إخفاء حالتهم على الإنترنت ولن يتمكن أصدقائهم أو الأشخاص الذين سيتم اختيارهم من الاطلاع على حالتك، وحسب مكتشف الميزة الجديدة لأول مرة ، wabetalnfo، فإنه يوجد العديد من الأسباب خلف رغبة المستخدمين في إخفاء حالتهم ومنها ان بعض المستخدمين يرغبون في استخدام التطبيق دون ملاحقة أو إزعاج من آخرين أو أنهم يرغبون في الهروب من هؤلاء الذين يطاردوهم.

ميزة الإصدار التجريبي لنظام ios

كشف wabetalnfo عن ميزة الإصدار التجريبي لنظام التشغيل ios و التي سيتمكن مستخدمي الأندر ويد و الديسك توب من استخدامها و لفت إلى أنه لسوء الحظ لم يتم الإعلان عن موعد إطلاقها للجمهور حتى الآن، ليتمكنوا من استخدامها و الاستفادة منها.

نقل الرسائل من اندر ويد لـ آيفون

في سياق متصل أعلن تطبيق واتس آب الشهر الماضي عن خاصية جديدة تمكن مستخدمي الهواتف الحديثة ” أندرويد و آيفون ” من التبديل بين الهواتف و اصطحاب رسائلهم من هاتف لآخر وذلك من خلال استخدام تطبيق Move to ios ” بعد تحميله من متجر التطبيقات ولا يقتصر الأمر على الرسائل فقط بل يمكن التبدل أيضا في الصور و مقاطع الفيديو من خلال التطبيق ، لافتا إلى أنه أيضا يمكن تبديل البيانات الموجودة للمستخدم على واتساب .