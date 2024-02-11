“محاولة للتعتيم” .. عاجل| تصرف كارثي في قضية ثلاثي السعودية المتمرد

تستمر التطورات المثيرة في القضية المهمة التي تشغل الشارع الرياضي السعودي، حيث يتجه الاتحاد الوطني السعودي لكرة القدم نحو فرض عقوبات على ثلاثة من لاعبي المنتخب السعودي بسبب ما يعتبرونه “تمرداً” على الفريق.

ووفقًا لما أفاد به مراسل قناة “العربية”، فقد تلقى اتصالًا هاتفيًا في ساعات الفجر الأولى من أحد أعضاء المنتخب السعودي، حيث حاول إقناعه بالامتناع عن نشر المزيد من تفاصيل الأزمة التي تعصف بالفريق.

ويبدو أن الاتصال استمر لفترة طويلة، بلغت مدتها 120 دقيقة، في محاولة يائسة من الجانب السعودي لتهدئة الأمور وإقناع المراسل بعدم تسليط الضوء على تلك القضية.

ومن المتوقع أن تكون العقوبات القادمة صارمة، حيث من المرجح أن يتم إيقاف كل من سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي لمدة تصل إلى 3 أشهر، نتيجة لتمردهم على المنتخب الوطني وعدم امتثالهم لتوجيهات المدرب مانشيني.