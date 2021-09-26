محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الصنافين التكاملي بمنيا القمح

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر، مستشفي الصنافين التكاملي بمينا القمح، حيث تابع مستوى الخدمات العلاجية والصحية التي تقدم للمرضى والمترددين على المستشفي، وللتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومن تواجد العاملين فيها من الأطباء وأطقم التمريض في الأقسام الطبية، ومعرفة كافة الاحتياجات التي تحتاجها المستشفى للنهوض وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي القرية والبلدان المجاورة.

وتفقد غراب، خلال جولته التفقدية، قسم الاستقبال في المستشفي، ووحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 11 ماكينة، وشدد على انتظار المواعيد الخاصة بالصيانة الدورية لهذه المعدات المستخدمة في وحدة الغسيل الكلوي حفاظا على حياة المرضى، كما زار المحافظ قسم حضانات الأطفال في المستشفي والذي يسع لـ 18 حضانة، كما تفقد قسم النساء والتوليد والعيادات الخارجية، وأجرى لقاءات مع عدد من المرضى والمترددين على المستشفي لمعرفة مستوى الخدمات والاستماع إلى احتياجاتهم، ووجه وكيل وزارة الصحة تلبية طلبات المواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأوصى المحافظ مدير المستشفي بتوفير جميع أوجه الرعاية سواء الطبية والعلاجية وبحسن استقبال المرضى، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة مع تفشي جائحة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة على الأبواب وغيرها من الإجراءات.

محافظ الشرقية يتفقد طب أسرة شلشلمون

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب، مركز طب الأسرة في قرية شلشلمون التي تتبع رئاسة ومركز ومدينة مينا القمح، وذلك برفقة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعددا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في المحافظة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والسكان، وذلك للوقوف على الخدمات التي يقدمها المركز العلاجية والطبية.

وقال غراب، خلال تصريحات صحفية، إن الزيارة لمركز طب الإسرة تعكس التعاون والتنسيق بين المحافظة وبين مديرية الصحة وبين أعضاء مجلس النواب والشيوخ وذلك لضمان الوصول إلى أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بدارسة التوسع في خدمة الإحصائي وخدمات العيادات الخارجية في مراكز طب الأسرة بالمحافظة مع إضافة خدمات جديد والتنسيق مع المجتمع المدني بشأن تدعيم هذه المراكز بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتابع محافظ الشرقية خلال جولته، أعمال الفرق الطبية التي تشارك في تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة ودعم صحة الجنين والأم وكذلك الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مشددا على ضرورة توفير جميع السبل الدعم لتطوير الوحدات الصحية وقدرات المستشفيات بالمراكز والمدن لتقديم خدمة علاجية للمترددين والمرضى.