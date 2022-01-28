محافظ الشرقية يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022

يتابع محافظ الشرقية الاستعدادات النهائية من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021م، حيث يتوجه طلاب الشهادة الاعدادية غدًا السبت 29 يناير لأداء امتحان اللغة العربية وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، حيث يؤدي الطلاب امتحان الجبر والحاسب الآلي، مؤكدًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات، وتوفير جو الهدوء والانضباط داخل اللجان، مشددًا على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، وضمان سلامة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على النظام والمراقبة لتلك الامتحانات، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل متابعة محافظ الشرقية لاستعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الأول وموضوعات أخرى ذات صلة .

محافظ الشرقية يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية

يحرص محافظ الشرقية بشكل دائم على الوقوف على جاهزية مديرية التربية والتعليم لإستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وكافة الامتحانات التي يؤديها الطلاب داخل المحافظة، ويؤكد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كل جهة فيما يخصها بتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات، ومشددًا على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب لمواجهة الظروف الصحية الطارئة، فضلًا عن أعمال النظافة ورفع القمامة من محيط المدارس، موجهًا بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل اللجان، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع .

امتحان الترم الأول للشهادة الاعدادية بالشرقية

أوضح الاستاذ رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سوف يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي 2022/2021م، يبلغ 136 ألف و500 طالب وطالبة، تم تقسيمهم على النحو التالي :

عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة – 134 ألف و415 طالب وطالبة .

عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية – 2019 طالب وطالبة .

عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم – 55 طالب وطالبه .

عدد طلاب الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين – 11 طالب وطالبه .

ويؤدي كل هؤلاء الطلاب الامتحان أمام 765 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الإمتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، وأنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها، مع توفير تهوية وإضاءة جيدة، وكذلك التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، ليتم توفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان لمواجهة حالات الطوارئ الصحية .