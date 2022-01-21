وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فريق لرصد كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وذلك خرصاً منه على تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وايضا توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصورة إلزام كل مسؤولي المحافظات بأن يكون لهم دور فعال ومتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى بذل إلى الجهود اللازمة لحل كافة مشكلات وقضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم مع مراعاة القانون والمحافظة على المصلحة العامة للجميع، كما أكد محافظ الشرقية على أنه دائم المتابعة لكافة شكاوي الواردة على المواقع الالكترونية المتخصصة في استقبال الشكاوى وعلى الواتس آب.

محافظ الشرقية… توجيه فريق لحل مشاكل المواطنين والقضايا الجماهيرية

والجدير بالذكر أن محافظ الشرقية قد وجه كافة الجهات التنفيذية بالتعاون مع الفريق المكلف من قبل المحافظة، من أجل متابعة وإيجاد حلول لشكاوي المواطنين، من أجل التيسير والتسهيل على الجميع في أسرع وقت ممكن، وفي إطار ذلك فقد تم الرد على الشكوى الواردة على الواتس آب من أهالى قرية سماكين الغرب بمدينة الحسينية، حيث يستغاث الأهالي من وجود كسر بخط مياة الشرب وتم تحديد المكان امام سوق الأحد، وأدى إلى غرق المنطقة بسبب الماء، وعليه تم الرد على الفور من قبل شركة مياة الشرب عند وصول الشكوى وتمت المعاينة على الطبيعة وقامت الشركة بإصلاح الماسورة التالفة، وتم الاتصال برئاسة مركز مدينة الحسينية من أجل متابعة ما حدث وقد تم التأكيد على الإصلاح بالفعل وإزالة الأسباب المؤدية إلى الشكوى .

وفي إطار الجهود المبذولة بحلول شكاوى المواطنين، تمت الاستجابة إلى شكوى أهالي قرية المطاوعة لتضررهم بعدم وجود مياة نقية داخل منازل القرية التابعة لمركز ومدينة ههيا، وأن المياه تصل إلى المنازل يومياً لمدة نصف ساعة فقط ويكون ذلك أثناء نوم أهالي القرية، وذلك دفع الأهالي إلى استخدام مياه الآبار الغير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي على الإطلاق، كما أن معظم خطوط المياه بالقرية متهالكة أيضا ولا تصلح للاستخدام، وعليه وعند وصول الشكوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تشكيل لجنة من أجل الفحص والمتابعة على الطبيعة، ومن ثم التأكيد على وصول المياه بحالة جيدة إلى القرية وقد انتهت اعطال المياه تماماً. وعليه تم الإتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أفادت أنه فور وصول الشكوى، تم تشكيل لجنة للفحص على الطبيعة والتي أكدت بأن المياه بحالة جيدة ومستقرة ولا يوجد أي أعطال بالقرية.