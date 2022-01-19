مجلة عروض كارفور من 17 يناير حتى 30 يناير وخصومات أكتر من 50 % على الأجهزة والمفروشات
عروض كارفور، في عيد ميلاد كارفور الـ 19 أطلقت شركة كارفور سلسلة مجلة عروض كارفور يناير 2022، وقدمت من خلالها العديد من الخصومات والعروض لعملائها، على الشاشات والأجهزة الكهربائية، والموبايلات والمفروشات واللابات، بالإضافة إلى لوازم المطبخ والطعام، وتحرص كارفور مصر على توفير خدمات متنوعة لعملائها في مختلف فروع الهايبرات التابعة لها، حيث تمكنت من جذب العملاء بسبب منتجاتها المتميزة من حيث الجودة مما جعلها ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية وغيرها.
مجلة عروض كارفور 2022
هذه هي مجلة عروض عيد ميلاد كارفور التي أطلقتها هذا الشر، وصنفت شركة كارفور كأفضل الشركات التي تعمل بنظام التجزئة، حيث تنافس الكثير من المحال التجارية، ويرجع ذلك إلى منتجاتها التي تتميز بالجودة العالية والتي يحتاجها البيت المعاصر، وتهدف العروض والخصومات والتخفيضات الكبيرة لأن تكون أسعار في متناول الجميع، ويمكن اقتناء لوزام البيت، المنتجات الغذائية وأجهزة الكترونية ومستلزمات أطفال، وأجهزة الموبايلات، وتعرض السلع والمنتجات داخل أقسام الهايبر بنظام لكي يتمكن العميل من التسوق بسهولة في الهايبر
تخفيضات كارفور 2022
توجد عروض كارفور مصر في الفترة الحالية على المنتجات الغذائية، ومن هنا يمكنك الحصول على مجلة عروض كارفور مصر الآن:
- الدجاج كاملةً طازجة شهد من وزن 1100 إلى 1200 جرام بسعر خاص 71.95 جنيه بعد الخصم.
- مجلة كارفور مصر لديها عروض وتخفيضات على كبد وقوانص كوكي العبوة 500 جرام بسعر 26.95 جنيه.
- دجاج فيليه من شهد مقدار 400 جرام في عروض كارفور مصر بسعر50.95 جنيه.
- تخفيضات على صدور كوكي بالعظام وزن كيلو جرام 56.95 جنيه.
- عرض دجاجة كاملة طازجة من تشيكن فريش بسعر خاص 65.95 جنيه فقط.
- خصم على صدور دجاج من السبيل وزن كيلو جرام بسعر 68.95 جنيه.
- عروض كارفور مصر ملهاش مثيل، تخفيضات وخصومات على شيش طاووق من شهد مقدار 400 جرام بسعر 49.95 جنيه بس.
- ضمن عروض كارفور مصر خصم على كبد دجاج من شهد مقدار 500 جم بسعر 32.95 جنيه.
- إذا من عشاق الرومي كارفور مصر دلوقتي عمله تخفيضات على أوراك الرومي بسعر 54.95 جنيه.