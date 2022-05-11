ما هي شروط الحصول على تمويل إمكان

تعتبر شركة إمكان السعودية هي من أكبر الشركات التي توفر التمويلات المختلفة للمواطنين السعوديين بهدف التيسير عليهم وتسهيل عمل المشروعات المختلفة، وهي مملوكة لبنك الراجحي والذي يعتبر من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي، ولها العديد من المجهودات في تطوير الدولة والارتقاء بمعيشة الأفراد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، كما أنها تحرص على مواكبة العصر والتطور التكنولوجي من خلال عمل منصة إلكترونية لتسهيل التعامل بينها وبين المواطنين في تمويل ودعم المشروعات المختلفة، ولذلك زادت علامات البحث على المنصة من أجل التعرف على كيفية الحصول على تمويل منها، والذي سنوضحه لكم في هذا المقال.

شروط الحصول على تمويل إمكان

هناك مجموعة من الشروط وفرتها شركة إمكان من أجل الحصول على تمويل ميسر لدعم المشروعات المختلفة، والتي لابد أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على تمويل، و تتمثل هذه الشروط في التالي

● يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل إمكان سعودي الجنسية

● أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للأشخاص المتقاعدين 1900 ريال سعودي

● أن يكون الحد الأدنى لراتب الموظف الشهري الذي يرغب في الحصول على تمويل إمكان 2000 ريال سعودي

● يشترط أن يمضي على الشخص المتقدم 6أشهر في وظيفته أو عمله

● أن يكون الحد الأدنى لسن المواطن المتقدم 25 عام

● أن يكون الحد الأدنى لعمر المواطن المتقاعد 70 عاما

● يتم تحديد تمويل إمكان للعسكريين المتقاعدين بحسب الرتبة

● أن يكون للمواطن المتقدم حساب شخصي أو تجاري في بنك الراجحي.