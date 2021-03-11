ما هو موعد فتح المطارات والسماح بالسفر في المملكة؟ الطيران المدني يجيب

منذ انتشار الجائحة في مختلف أنحاء المملكة، كان من أهم القرارات التي اتخذتها القيادات السعودية هو إغلاق الطيران بشكل جزئي و ذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى حرص الدولة على صحة كلا من المواطنين و المقيمين على حد سواء ، ومع انخفاض معدل الإصابات تم الإعلان بالفعل عن موعد إعادة فتح الطيران في المملكة أمام الراغبين في استخدامه سواء من أجل السفر أو العودة إلى المملكة ليكون يوم 31 مارس 2021م، مع التشديد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، ومع إعادة ظهور الوباء و انتشار السلسلة الجديدة من الفيروس تم تعليق الطيران مجددا فيما عدا رحلات نقل البضائع و نقل السلع و أي من سلاسل الإمدادات بشرط أن تكون قادمة من الدول الخالية أو المسيطرة على الوباء

شروط وزارة الداخلية السعودية من أجل عودة الطيران

وقبل استئناف حركة الطيران مجددا، شاركت وزارة الداخلية السعودية تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، كشفت من خلاله عن أهم الشروط التي يجب على المواطنين و المقيمين الالتزام بها عند الدخول إلى الأراضي السعودية وذلك عقب قيام الدولة بتحديد الموعد الفعلي لإعادة فتح الطيران السعودي، ومنها على سبيل المثال : ضرورة توقيع القادمين من خارج البلاد على نموذج بضرورة الالتزام كليا بالحجر الصحي ولمدة لا تقل عن أسبوع كامل، مع تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه أثناء الحجر الصحي في مدة لا تزيد عن 8 ساعات، تبدأ من موعد وصوله إلى البلاد عبر تطبيق ” تطمن “.

موعد فتح المطارات في المملكة

ومؤخرا فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالكشف عن الموعد الجديد الذي يتم فيه السماح لمواطني المملكة بالسفر إلى خارج البلاد، ورفع التعليق المفروض على رحلات الطيران الدولي بصورة كاملة وإعادة فتح مطارات المملكة من جديد، بحيث أن موعد فتح مطارات المملكة الجديد سيكون بداية من الساعة الواحدة في صباح يوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 1442هـ ، و الموافق 2021/05/17م

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد قامت بتوجيه خطاب عاجل، إلى كافة شركات الطيران التي تعمل في مطارات المملكة ، تضمن الخطاب تغيير موعد إعادة فتح المطارات بشكل كلي ليكون 2021/05/17م ، بدلا من ٣١ مارس الحالي .

من ناحية أخرى فقد أهابت الهيئة العامة للطيران المدني، بجميع المسافرين و العاملين في المطارات و شركات الطيران، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والضوابط والتعليمات التي قامت اللجنة المعنية بوضعها من أجل منع تفشي الوباء مجددا في داخل المملكة، ومشيرة إلى أن تنفيذ قرار السماح بالطيران سواء بالسفر أو العودة لا يشمل أي من الدول التي تقرر اللجنة أن تقوم بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي الوباء فيها.