ما هو تردد قناة سبيس تون 2022 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة سبيس تون 2023 الجديد على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، حيث تعد قناة سبيس تون من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، ولطالما كانت القناة تقدم أفلام الكارتون والمحتوى للأطفال، حيث أصبحت القناة مشهورة بين جمهورها، حيث تتميز القناة عن غيرها من القنوات بمحتواها الكرتوني المتنوع والعروض التقديمية على مدار 24 ساعة المخصصة لفئة الأطفال كما أنها اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين من مختلف دول العالم منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، لذلك يتم البحث باستمرار عن تردد قناة سبيس تون الجديد 2022 الذى يبث على جميع الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2022

قناة سبيس تون 2022 متخصصة في عرض أفضل الرسوم المتحركة والأفلام المدبلجة للأطفال في العالم العربي، قناة Space Toon قادرة على الوصول إلى اهتمام جمهور الشباب والمراهقين من خلال مختلف المسابقات والبرامج المتميزة كما أنه تركز على الجوانب الثقافية والاجتماعية والدينية، وتعمل على توجيه طاقتهم إلى التعلم والإبداع، وعدم نسيان الجزء الترفيهي لتحفيز عقولهم وتوسيع نطاق وعيهم.

تردد قناة سبيس تون 2022 نايل سات

• القمر الصناعي: نايل سات.

• التردد: 11785.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: H عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• الجودة: SD.

تردد قناة سبيس تون عربسات

• القمر الصناعي: عربسات

• التردد: 12341.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: H عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• الجودة: SD.

برامج قناة سبيس تون

• برنامج نزارة.

• برنامج مدينة السلام.

• برنامج Cooking Star.

• برنامج New Pink Growth.

• برنامج Happy Ideas.

• برنامج مذكرات مدرسية.

• برنامج أبطال كرة القدم.

• برنامج Nils Adventures.

• برنامج East Masters.

• برنامج Peacemaker.

• برنامج Masha Stories.

أهم مايميز قناة سبيس تون 2022

تتمتع قناة سبيس تون بالعديد من الميزات التى تجعلها من أفضل قنوات الأطفال و منها:

• تقوم القناة بتطوير أفلامها وبرامجها دائماً.

• يسعى القائمين على القناة إلى توفير محتوى هادف للقناة مع مراعاة سن المشاهدين.

• تهتم القناة بإختيار محتوى بعيداً عن العنف.

• كما أن لديها دبلجة سهلة للأطفال.