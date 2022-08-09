ما هو تردد قناة توم وجيري الجديدة ٢٠٢٢ على النايل سات

تردد قناة توم وجيري 2022 الجديد، حيث بدأت عمليات البحث عن تردد القناة الجديد فى مختلف دول العالم، حيث تعد قناة توم وجيرى من أفضل قنوات الكرتون المحببة لدى الأطفال، بسبب محتواها المتميز بتقديم أفلام كرتون توم وجيرى الشهيرة التى يحبها الأطفال كما أنها تقدم أفلام كرتون على مدار 24 ساعة، وحققت القناة نجاحًا كبيرًا مؤخرًا حيث تصل المشاهدات إلى الملايين على القناة يوميًا، مما أكسبها الملايين من المتابعين ومن خلال هذا التقرير سنوضح تردد قناة توم وجيرى على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري 2022

• التردد: 11355.

• الاستقطاب: عمودي V.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيرى على العرب سات

• القمر الصناعى: عرب سات.

• تردد القناة:11315.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• الاستقطاب: عمودي.

أهم ما يميز قناة توم وجيري

• تعمل قناة توم وجيرى على تطوير مهارات الأطفال من خلال المحتوى الذي تقدمه.

• ليست مجرد قناة ترفيهية فحسب حيث أنها تهدف إلى إكساب الأطفال قدرات عقلية عالية.

• تعمل قناة توم وجيرى على تنوير عقول الأطفال ومعرفتهم بالعادات الصحية والتقاليد الحميدة.

• تقدم قناة توم وجيرى عدد كبير من البرامج الترفيهية التي توسع آفاق الأطفال.

• تقوم بعرض محتوى متميز بجودة صوت عالية وصور عالية الجودة.

• قناة مفتوحة طوال اليوم لتلبي جميع احتياجات طفلك.

تردد قنوات الأطفال للكرتون

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 11526 .

• معدل الترميز: 27500 .

• معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

• الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة طيور الجنة 2022

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 11393.

• الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي الجديد 2022

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 11528.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة روتانا كيدز

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 11296.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: أفقي.

• معامامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 11483 .

• معدل الترميز: 27500 .

• الاستقطاب: أفقي .

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

تردد قناة طيور بيبي

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 11396.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 11603.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: 3/4.

• معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة ماجد 2022

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 12221

• معدل الترميز: 27500 .

• الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

• القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 12226.

• الاستقطاب: عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط 2022

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 11594 .

• معدل الترميز: 27500 .

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

• الجودة: HD .

• الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة دودو كيدز الجديد

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 12604 .

• معدل الترميز: 27500 .

• الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة تنه ورنه 2022

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 11853 .

• معدل الترميز: 27500 .

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

• الجودة: HD .

• الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة MBC3

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 11475 .

• معدل الترميز: 27500 .

• الاستقطاب: رأسي .

تردد قناة أطفال ومواهب

• القمر الصناعي: نايل سات .

• تردد القناة: 11353 .

• معدل الترميز: 27500 .

• الاستقطاب: عمودي .