لو مش عايز حد يشوفك خالص.. واتساب يطلق خاصية وضع التسلل الجديدة

تسعى شركة واتساب لتطوير خدماتها باستمرار لنيل رضا مستخدميها حول العالم، وتعتبر من أفضل الخدمات التي يرغب فيها مستخدمي الواتساب هي الظهور في صورة متخفية دون معرفة أنهم متواصلين على التطبيق خاصة عند الرغبة في إنجاز أعمال معينة دون الرغبة في التحدث إلى باقي الأصدقاء على التطبيق، وتعمل شركة الواتساب حاليا على تطوير هذه الخاصية.

وضع التخفي

تطور شركة واتساب حاليا ميزة تحمل اسم ” وضع التخفي” مما تتيح استخدام الواتساب في حالة غير ظاهرة، وستعمل الحالة الجديدة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وهو الأمر المستحيل حاليا حيث أنه بالرغم من أنك تستطيع إخفاء آخر ظهور لك على تطبيق الواتساب إلا أنك من المستحيل أن تخفي ” متصل الآن ” من التطبيق حيث تظهر بمجرد دخولك على التطبيق، على ان يتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة.

خدمة جديدة

يعاني الآلاف من مستخدمي تطبيق الواتساب من الإزعاج الذي قد يتسبب به بعض الأصدقاء عند ظهورك ” متصل الآن” على التطبيق حيث تتلقي وابل من الرسائل وقد تحدث العديد من المشاكل عند عدم ردك علي باعثي هذه الرسائل، وهو غالبا يكون لانشغالك بالعمل أو استخدامك للتطبيق لإنجاز بعض اعمالك الهامة فقط وعدم رغبتك في التحدث اثناء قيامك بأعمالك، لذلك تسعى واتساب لإخفاء هذه الخاصية تماما من على التطبيق، والمتاح حاليا في التطبيق هو إخفاء آخر ظهور أو إيقاف تشغيل إيصالات القراءة حتى لا تتمكن جهات اتصالك من معرفة وقت قراءتك لرسائلهم.

خطوات استخدام الخاصية الجديدة

أشارت العديد من المواقع المتخصصة في التكنولوجيا عن مزايا الخدمات التي يقدمها تطبيق الواتساب، مؤكدة أن التطبيق يسعى باستمرار لتطوير خدماته بما يتناسب مع رغبات مستخدميه، و أشارت إلى ان رغبة إخفاء الاتصال بالإنترنت للمستخدمين تعتبر رغبة ملحة لدى الآلاف لتعرضهم للإزعاج و أنهم مطاردون من بعض الأشخاص، و لفتت إلى ان الخاصية الجديدة ستكون متوفرة في إعدادات الخصوصية بتطبيق واتساب ويمكن استخدام الخاصية من خلال إتباع الخطوات التالية: