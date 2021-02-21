لمحبي أفلام الرعب والإثارة، تردد قناة SCARE TV الجديد 2021 على نايل سات

تجتذب مسلسلات وأفلام الأكشن اهتمام الكثير من المشاهدين بمختلف فئاتهم العُمرية وذلك لما فيها من إثارة وتشويق ومتعة خاصة لا يعرفها إلا من جربها وشاهد العشرات من أفلام الاكشن الشهيرة.

وأفلام الأكشن هي تلك الأفلام التي تثير المشاهد بلقطات العنف والحركة الدموية، ومن أشهر أفلام الأكشن شهرة فيلم “THE BURGE” وسلسلة أفلام”Fast & Furious ” الشهيرة.

ويمكن مشاهدة أفلام الرعب والأكشن على عدة مواقع أبرزها نت فليكس وايجي بست ويمكن أيضاً مشاهدتها في التلفاز على قناة “Scare” التي تعرض الأفلام مترجمة للغة العربية.

تردد قناة “Scare” للنايل سات 2021: