لمتابعة مسلسل “أنت أطرق بابي” وجميع المسلسلات التركية الجديدة، تردد قناة فوكس للنايل سات

بواسطة أحمد الفاضل

تجد المسلسلات الدرامية التركية طريقها بسهولة في ظل متابعة المشاهدين العرب لها، ويتابع المشاهدين العرب المسلسلات الدرامية والرومانسية التركية باستمرار وعلى مختلف القنوات، ولم تقتصر متابعة الدراما التركية على العرب فقط بل وامتدت لعدد من الدول في أوروبا وأفريقيا.

لمتابعة مسلسل "أنت أطرق بابي" وجميع المسلسلات التركية الجديدة، تردد قناة فوكس للنايل سات 2 20/2/2021 - 6:47 م

وتعد قناة Fox واحدة من أهم القنوات التي تعرض المسلسلات التركية مترجمة للغة العربية، وتقوم قناة فوكس ببث العديد من المسلسلات الدرامية والرومانسية باللغة العربية وأهم تلك المسلسلات مسلسل “أنت اطرق بابي” الرومانسي المدبلج باللغة العربية، ويذكر أن مسلسل أنت أطرق بابي يحظى بمتابعة خيالية هذه الأيام في دول عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنك متابعة المسلسل باللغة العربية بعد إضافة تردد قناة فوكس من السطور أدناه.

لمتابعة مسلسل "أنت أطرق بابي" وجميع المسلسلات التركية الجديدة، تردد قناة فوكس للنايل سات 1 20/2/2021 - 6:47 م

تردد قناة “FOX” على نايل سات:

التردد: 11296

الإستقطاب: أُفقي.

معدل الترميز: 27500

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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