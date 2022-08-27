لماذا تنجذب إلى الشخصية الانطوائية

يتصف الشخص الانطوائي بالهدوء وقلة الكلام، ويفضل أن يكون وحيداً أغلب الوقت. وهذه الأمور تجعل من هذه الشخصية شخصية جذابة في عيون الآخرين من حولهم. وفيما يلي الأسباب النفسية وراء ذلك:

الغموض

دائماً ما يتميز أصحاب الشخصية الانطوائية بالغموض، لأننا نحب أن نعرف عنهم أكثر، فنحن لا نعرف عنهم إلا أموراً قليلة. فهو بطبعه هادئ، ويفضل البقاء لوحده، وقليل الكلام وكثير السرحان. مما يترك انطباعاً عند الناس بأنه شخص غامض ولديه أسرار وأفكار ويخطط لأمر ما.

تشعر بالراحة بوجوده

وذلك لأنه إنسان مسترخٍ ويبعث الهدوء، فلا تشعر بالانزعاج بوجودهم. سواء كان ذلك في بيتك، أو في عملك، أو في مكان دراستك. فلو كان لديك على سبيل المثال جاراً من ذوي الشخصية الانطوائي، فمن المؤكد أنك لن تستيقظ يوماً على صوت إزعاج منه، أو موسيقى صاخبة من سيارته، ولن يستضيف عشرات الأصدقاء في حديقة منزله. هو بشكل عام لا يحب لفت الانتباه له. كما أنهم إذا تواصلت معهم، فسيعاملونك بلطف ومودة.

هو مستمع جيد

أغلب الناس يحبون الحديث عن أنفسهم، وعن إنجازاتهم وعما يفعلونه في يومهم وعن أدق تفاصيلهم، ونادراً ما يحسنون الاستماع لغيرهم. أما الشخص الانطوائي، فهم يحبذ الاستماع أكثر من التحدث. مما يجعلك تستمتع في الإسهاب في الحديث معه. وهو أمر قليل نسبياً. ولا يكون هدف الانطوائي في الاستماع لك الرد عليك، إنما هو في استماعه يهدف إلى الإنصات لفهم مشكلتك، ومن ثم مساعدتك في إيجاد الحلول المناسبة. مما يجعله شخصية جذابة يصعب نسيانها.

شخصية شديدة الانتباه

يلاحظون أدق التفاصيل، ويرون ما لا يراه باقي الناس. ويعون ما يدور من حولهم. كما أنهم حريصون على أغراضهم وممتلكاتهم الشخصية، ونادراً ما يضيع منهم شيئاً مثل مفاتيح السيارة أو البيت أو محفظة النقود.

مجتهد وذكي

طبيعة الشخصية الانطوائية تحب القراءة دائماً، والبحث في المواضيع الجديدة. وهذا يساعد في زيادة جاذبيتهم، لأن الناس يجبون و يستمتعون في الجلوس للحديث مع الأشخاص الأكثر ذكاء ومعرفة بالمواضيع الجديدة.

علاقاتهم الشخصية قليلة

رغم أن علاقاتهم قليلة ومحصورة، إلا أنها علاقات قوية ومتينة، مما يجعل من يجالسه للحديث معه، يشعر بأنه شخصية مميزة لأن الانطوائي يفضل الجلوس وحيداً.