للأزواج.. أجمل رسائل التهنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022
تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك تأخذ الاحتفالات بالعيد أشكال وألوان وصور مختلفة تختلف من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى حسب اختلاف العادات والتقاليد والأعراف إلا أن جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم يحتفلون بالعيد ويحاولون إدخال السرور والبهجة على الفؤاد تسرهم وعلى من يحبونهم امتثالًا لأوامر الله عز وجل وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام التي من أجلها شرع لنا العيد لكي نفرح بأن أتم علينا الفضل بإنهاء طاعة كبرى سواء صيام رمضان أو أداء فريضة الحج.
صور ومظاهر الاحتفال بالعيد
صور الاحتفال بالعيد مختلفة ومتنوعة من بلد لآخر حسب العادات والتقاليد الخاصة بكل بلد إلا أن جميعها تتفق في بعض الصور أهمها أداء صلاة العيد الذي يكون مع شروق شمس اليوم الأول والتي تأخذ طابع احتفالي كرنفالي، إذ تبدأ المساجد والساحات بإطلاق تكبيرات العيد بأصوات شجية ندية تكرر النشيد الالهى لتدخل الفرحة والسرور والبهجة على جميع المستخدمين وذلك حتى القيام لصلاة العيد، ثم عقب الانتهاء من صلاة العيد وسماع الخطبة يبدأ المسلمون في المساجد وخارجها بتبادل التهاني والتبريكات الطيبة، ومن المظاهر الهامة التي يتفق فيها المسلمون في جميع الأقطار أداء سنة الذبح والأضحية اقتداء بنبينا عليه افضل الصلاة والسلام تمثلًا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام.
رسائل تهنئة للازاوج في عيد الأضحى
من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد هي إرسال التهاني والتبريكات وتأخذ عدة طرق أهمها إرسال الرسائل الهاتفية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصيغ تلك الرسائل بكلمات جميلة رقراقة تعبر عن المشاعر وتدخل السرور إلى القلوب، ومن أهمها ما يلي:
- مع قدوم العيد حبيت أكون أول المهنئين كل عام وانتي أجمل أعيادي.. عيدك سعيد.
- تهانينا لزوجتي الكريمة بالعيد وأدعو الله أن يطيل في عمرك وأن تبقي نعمتي في الدنيا.
- عيدكم مبارك أعاده الله عليكم أزمنة عديدة وأعوام مديدة.
- مع سماع تكبيرات العيد حبيت أكون أول المهنئين.. كل عام وأنت بخير والعام اللقادم من الملبين.