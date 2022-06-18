بملعقة سحرية لفك اللحوم والدجاج المجمد وتحويله طازجًا بسرعة الصاروخ

تعتبر اللحوم والدجاج مصدر غني بالبروتين ومن الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالمنزل، فهما مهمان للغاية ويساعدان في بناء الجسم وتقوية العضلات، ونظرا لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن معا بسرعة البرق فإن ربة المنزل تتخلى عن تلك اللحوم الطازجة الدواجن ويمكن استبدالها باللحوم المجمدة والدواجن، حيث يكون السعر في متناول الجميع، وبالنظر إلى أن اللحوم المجمدة قليلة الفائدة في المنسوجات، إلا أننا تمكنا من حل هذه المشكلة والتخلص من التجميد بملعقة ملح فقط، سوف نوضح لحضراتكم وصفة جبارة بنتيجة مبهرة وهي وصفة الملح لإزالة التجمد في عشر دقائق من خلال هذا المقال.

وصفة فك الفراخ واللحوم المجمدة بأسهل الطرق

يجب علينا إحضار الأدوات اللازمة لفك الفراخ واللحوم المجمدة، وهي وصفة مكونة من عدة مكونات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

المكونات:

ملح

خل

ليمون

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونخلط جيدا المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض، ونأخذ ملعقة من الخليط ونضعه على اللحم أو الدجاج المبرد ونتركه حتى يذوب ويتفكك تماما، ثم نقوم بدهن الدجاج واللحم بهذا الخليط، وبعد عشر دقائق نلاحظ أنه تفكك وأصبحت طازجة من جديد.

وصفة أخري لفك الفراخ واللحوم بمنتهي السهولة

تتعدد الوصفات ولكن النتيجة واحدة نكون مبهرة ومثيرة للغاية، وسنوضح طريقة أخري لفك اللحوم والدجاج باستخدامات بسيطة من المنزل، دعنا نوضح لكم هذه الوصفة الفعالة:

المكونات:

ملح

فلفل أسود

خل

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ونخلط فيه جميع المكونات، نأخذ ملعقة من الخليط ونضعها على الدجاج وتدلكها بها، ونأخذ ملعقة ونضعها على اللحم وندلكها ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نلاحظ أنها أصبحت طازجة وغير مجمدة، وبعد تخطي هي الخطوة الناجحة يمكننا طهي الدجاج واللحوم بالطريقة التي نريدها، مثل سلقها ، أو قليها، أو تحضير دجاج شيش طوق أو بانية، كما نحب ونشتهي، ولذلك فإن هذه الطرق التي يمكن من خلالها فك الأطعمة المجمدة وجعلها طازجة وخالية من التجميد متوفرة بأسعارنا واحتياطياتنا للتخلص من الزفارة، ويجب على جميع النساء استخدام هذه الأساليب لتفكيك اللحوم والدجاج.

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