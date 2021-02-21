قوانين لعبة بنك الحظ التي تعتبر من الألعاب الجماعية القديمة المعروفة منذ مئات السنين، واستمرت إلى الآن لأنها تحقق المتعة والإثارة والتشويق للاعبين، على الرغم من مرور زمن طويل على

اختراعها للمرة الأولى، إلا أن الكثير لا يعرفون القوانين الأساسية الخاصة باللعبة، حتى يتم ممارستها بشكل صحيح في أوقات الفراغ الخاصة بهم، وتم تطوير اللعبة بحيث أصبح من اللعب يتم الآن

بين الأفراد عن طريق الهواتف الذكية الجديدة، بعد أن كان يتم شراؤها في الماضي، كما أنها أصبحت متاحة على مدار الساعة، فيمكن أن يتم ممارستها في أي وقت خلال اليوم، ونوضح من خلال موقع نجوم مصرية قوانين لعبة بنك الحظ بالتفصيل وموضوعات أخرى ذات صلة .

قوانين لعبة بنك الحظ بالتفصيل

بعد انتشار لعبة بنك الحظ في جميع أنحاء العالم، أصبح العديد من الأشخاص الذين يرغبون في ممارستها يبحثون عن قوانين اللعبة، والتي تتغير بحسب كل دولة، فضلًا عن مرورها بالعديد من المراحل،

وتتمثل قوانين اللعبة في النقاط التالية :

في البداية يجب تحديد عدد اللاعبين المشاركين في اللعبة بحد أدني لاعبين اثنين، وبحد أقصى ستة لاعبين .

لزيادة المنافسة والتشويق والإثارة يفضل وجود أكثر من لاعبين في اللعبة .

يختار كل لاعب بعد ذلك من اللاعبين لون سيارة؛ لتكون بمثابة السيارة الرئيسية التي يقوم بتحريكها طوال اللعبة .

تحديد المسؤول عن البنك أو المعروف بإسم مدير البنك، وبالتفاوض بين اللاعبين .

يتم وضع العملات داخل البنك بطريقة منظمة، حتى يسهل السحب منها طوال اللعبة.

يقوم مدير البنك بإعطاء كل لاعب من المشاركين في اللعبة مبلغ 1200 جنيه ليكون بمثابة المبلغ الذي يبدأ به اللعبة، ويمكن زيادته.

يرمي كل لاعب زهر النرد مرة واحدة، والذي يحصل على أعلى رقم يقوم ببدأ اللعبة.

يبدأ بعد ذلك باقي اللاعبين بالسير، وتظل مستمرة حتى يتم شراء كافة المدن المتواجدة في اللعبة.

شرح قوانين لعبة بنك الحظ في مصر

تختلف قواعد اللعبة من دولة إلى أخرى كما أسلفنا وذكرنا، وقوانين اللعبة في مصر لم تتغير مع مرور الزمن، وتتمثل تلك القوانين في الاتي :

يتم تحديد الشخص الذي سوف يكون مسؤول عن البنك.

يبدأ كل شخص في التحرك بسياراته من نقطة البداية، ويستمر السير بالمرور بكافة المدن والعواصم والخانات، ثم يعود إلى نقطة البداية مرة أخرى.

عند وقوف أي لاعب عند أي دولة، يتسنى له شراؤها من البنك بالسعر المكتوب تحتها.

بعد شراء كافة المدن المتواجدة في اللعبة، يقوم كل شخص بإعطاء صاحب الدولة التي يقف فيها رسوم الوقوف، وفق رقم مكتوب داخل كارت الدولة .

يتسنى لكل لاعب البناء على أي دولة خاصة به، ومتاح له الحصول على أكبر قدر من الأموال من اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ، ويضطرون للوقوف عندها.

يتاح للشخص أن يقوم بالإعلان عن بيع بعض الدول التي يمتلكها، في حال عدم قدرته على سداد مبلغ معين للبنك أو لأحد اللاعبين .

لعبة بنك الحظ