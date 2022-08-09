كيفية غسل وتنظيف الانتريه المنزلي بطرق مختلفة

الأنتريه هو من أحد الأماكن المفضلة في المنزل للاسترخاء ومشاهدة التلفزيون وقضاء الوقت مع العائلة أو مقابلة الضيوف، وإذا كان الأنتريه بالقرب من المطبخ كما هو الحال في المطابخ الأمريكية فإن قطرات الشحوم والأبخرة الناتجة عن الطهي قد تترسب على الأنتريه وبمرور الوقت سيكون من الصعب إزالتها، وسوف نوضح فى هذا المقال كيفية غسل وتنظيف الأنتريه بطرق منزلية بسيطة.

طرق غسيل وتنظيف الانتريه من البقع

قبل غسل الأنتريه تحقق من خامته وتعليمات التنظيف والغسيل المرفقة به، حيث لا يمكن تنظيف بعض الأنتريهات المنجدة بإستخدام الماء:

طريقة تنظيف الأنتريه المنجد بالقماش

• مكنسة كهربائية.

• مناديل مبللة.

• نصف كوب خل.

• كأس من الماء.

• ملعقة كبيرة من الصابون السائل.

• بيكنج بودر.

• قطعتان من القماش القطني.

طريقة تنظيف الأنتريه

• استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الأنتريه وإزالة كل الأتربة والشعر والوبر والأوساخ التي يمكن إزالتها بالمكنسة الكهربائية.

• استخدم منديل مبلل لتنظيف أي مناطق غير منجدة من الأريكة، مثل المناطق المعدنية والخشبية.

• اخلطي الخل والماء والصابون وضعيهم فى زجاجة بخاخ.

• رشى منطقة البقعة بالخليط وافركيها بقطعة القماش حتى تختفي البقعة.

• بللي قطعة القماش الأخرى بالماء لإزالة الصابون.

• رشيها بالبيكدج بودر لإزالة الروائح الكريهة.

• اتركي الأنتريه يجف فى الهواء.

طريقة تنظيف الكنب الشامواه من البقع

يتميز الأثاث المصنوع من الجلد أو الشمواه بالأناقة ولكن يمكن رؤية الأوساخ فيها بشكل واضح، وسوف نوضح طريقة تنظيفه على النحو التالي:

• استخدامي المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة والغبار من على الأنتريه.

• اصنعي محلول تنظيف باستخدام ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز وربع كوب من عصير الليمون وكوب من الماء.

• افركي البقعة المتسخة بقطعة قماش نظيفة مغموسة فى المحلول الذى تم تحضيره ولكن بعد أن تعصيرها جيداً.

• اتركي المحلول على البقعة لمدة 20 دقيقة، ثم امسحي البقعة مرة أخرى بقطعة قماش واتركيها حتى تجف.