كيفية طبخ الدجاج على الطريقة المغربية

انا يوسف سرير من مواليد 20 أبريل 1994 بالجزائر كاتب محتوى في مجال الصحة والطبخ و التقنية ومختلف المجالات المفيدة كما اني خريج جامعة علم النفس العمل والتنظيم بالجزائر.