كيفية طبخ الدجاج على الطريقة المغربية
الدجاج على الطريقة المغربية
المكوّنات
– 2 كيلوغرام من الدجاج.
– 5 حبات من الليمون المخلل
– ربع كوب سمنة.
– 2 حبات من الطماطم الكبيرة مبروشة.
– بصلة واحدة كبيرة مبروشة.
– 6 فصوص من الثوم مهروس.
– ملعقة واحدة صغيرة من كلٍ من الملح و الكركم والقرفة والزعفران.
– نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
– عود واحد من القرفة.
– نصف كأس من البقدونس المفروم.
– نصف كأس من الكزبرة المفرومة.
– كأس واحد من الماء.
– نصف كأس من الزيتون الأخضر.
طريقة التحضير
- فرم 3 حبات من الليمون المخلل فرماً ناعماً مع تقطيع باقي الحبات إلى نصفين.
- إذابة السمن في قدر كبير على نار متوسطة الحرارة ثم إزالة القدر عن النار.
- وضع الليمون المفروم في وعاء عميق ثم ضيفي إليه السمن المذاب والطماطم والثوم والبصل والبهارات والبقدونس والكزبرة مع تقليب المكوّنات جيداً.
- ضيفي الدجاج إلى التتبيل ودلكه جيداً من الداخل والخارج حتى يتشرب الدجاج من كل البهارات والليمون المخلل.
- ضعي أنصاف الليمون المقطعة و المخللة داخل الدجاج وضعي الدجاج وباقي التتبيل في القدر المستخدم سابقاً لتذويب السمنة ثم أضف عود واحد من القرفة وكذلك إضافة الماء ثم قومي بتغطية القدر واتركيه على نار متوسطة الحرارة حوالي 1 ساعة تقريباً حتى ينضج الدجاج جيدا وتتكون من السوائل المضافة صلصة كثيفة.
- قومي بإخراج الدجاج من القدر ثم ضيفي حبات من الزيتون إلى الصلصة الكثيفة ودعها تطهى لمدة 10 دقائق إضافية.
ضعي الدجاج في طبق كبير للتقديم واسكبي فوقه الصلصة مع الزيتون.