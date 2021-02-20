يعتبر كوردن بلو الدجاج من الأطباق الشهيرة ذات الطعم المحبب والمييز الذي يفضله الكثير من الاشخاص، وتسال عن طريقة تحضيره العديد من النساء، لمذاقه الجيد، وحتى نحصل على طعمه الشهي لابد من التعرف على الطريقة الصحيحة لعمله، والمقادير المناسبة لمكوناته، والتي عادة ما تكون صدور الدجاج ولحم المرتديلا مع بعض الجبن ويمكن قلي الصدور أو شويها حسب الرغبة، ويمكن تقديم سلطة الخضار المسلوقة إلى طبق كوردن بلو الدجاج لتعطي مذاق وشكل جميل، ويمكن إضافة الجبنة الزرقاء والبيض إلى المكونات، وسوف نوضح من خلال موقع مصرية طريقة تحضير كوردن بلو الدجاج والمكونات .

مكونات كوردن بلو الدجاج

للحصول على المذاق والطعم المميز لطبق كوردن بلو الدجاج الشهي، يجب تحضير المكونات بالمقادير التالية :

عدد 4 شرائح من جبن الشيدر .

عدد 4 من التركي المدخن .

عدد 4 أكواب من البقسماط .

عدد 4 صدور من الدجاج الطازج .

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من بودرة القوام .

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر الناشف .

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من الخضار السوتيه .

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

عدد 2 بيضة .

زيت فلفل اسود .

طريقة تحضير كوردن بلو الدجاج

بعد تحضير المكونات، نوضح الآن طريقة تحضير كوردن بلو الدجاج بالطريقة الصحيحة للحصول على أفضل طعم، ويمكن اتباع الخطوات التالية :

أحضار شريحة تركي داخل وعاء ويوضع شريحة من جبنة الشيدر فوقها ويتم لفها بشكل دائري على هيئة رول رفيع وخفيف للغاية .

تتبيل قطع الدجاج بالفلفل والملح مع عمل فتحة طويلة في كل شريحة من الدجاج.

يتم إدخال رول التركي داخل شريحة الدجاج التب عمل فتحة طويلة بها .

وضع بودرة الثوم التي تم إعداها مع البقسماط ويضاف عليهم القليل من الزعتر ويقلب الخليط جيدًا .

وضع الدجاج في البيضن ثم يتم وضعه في القسماط ويقلب حتى يغطي البقسماط كل شريحة بشكل جيد .

وضع كمية وفيرة من الزيت داخل طاسة بمقاس مناسب على النار، ويترك حتى يسخن ويوضع فيه شرائح الدجاج وتقلب حتى تحمر من الجانبين .

إخراج شرائح الدجاج من الزيت وتوضع في أطباق وتقدم للضيوف بجانب طبق خضار السوتيه .

طريقة الكوردون بلو

المكونات

عدد 4 صدور دجاج مخلية بدون جلد .

عدد 6 شرائح من الجبنة السويسرية الصفراء .

عدد 4 شرائح من الحبش المدخن .

مقدار نصف كوب من البقسماط بالأعشاب .

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الملح .

مقدار ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

طريقة التحضير