كل ما يخص جهاز العروسة بالتفصيل

جهاز العروسة هو أهم ما تحرص على توفيره الأمهات، وذلك إما بعد خطوبة ابنتها مباشرة، أو حتى قبل الخطوبة، تسعى الأم جاهدة على محلات الملابس والأجهزة الكهربائية، وأدوات المطبخ وغيرها، حتى لا تجعل شيئا ينقص ابنتها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جهاز العروسة بالتفصيل.

تجهيز العروس من الالف الى الياء بالتفصيل:

الملابس:

نبدأ بركن الملابس، الذي تحرص الأمهات على توفير بعدد كاف، ومختلف أنواع الملابس، سواء كانت ملابس منزلية أو ملابس خروج، طويلة كانت أو قصيرة، وأهم تلك الملابس هي:

فستان الحنة.

ملابس التسوق.

ملابس استقبال الضيوف.

بناطيل.

الروب الأبيض.

الملابس الداخلية.

فستان الزفاف.

المكياج:

لا غنى لعروسة عن مستحضرات التجميل الخاصة بها، إذ أنها تتزين لزوجها دوماً، حتى تظهر في أبهى هيئة له، لذا تحرص الفتيات على شراء ماركة متميزة من مستحضرات التجميل حتى لا تضر ببشرتها، ومن مستحضرات التجميل هي:

كريم أساس للسهرات.

فرش مكياج.

روج.

براية.

خافي عيوب الجسم.

كريم أساس للاستعمال اليومي.

مثبت للمكياج.

مناكير.

البودرة الصلبة أو بودرة النثر المناسبة لنوع بشرتها.

سشوار للشعر

أقلام لتحديد الشفاه.

بودرة إضاءة لإضفاء لمعة على بشرتها.

مزيل طلاء الأظافر.

مجموعة إسفنج لتوزيع كريم الأساس بسهولة.

عطورها المفضلة.

ماسكرا.

علبة شادو.

أحمر خدود.

كونسيلر (خافي للعيوب).

أقلام كحل خاصة الألوان الأساسية مثل الأسود والأبيض والأزرق، وأنواعه هي الكحل الجاف والكحل السائل.

قلم تحديد للحواجب على حسب لون شعر الفتاة.

احتياجات العروسة من الصيدلية:

معجون وفرشاة أسنان لها ولزوجها.

غسول للفم للتخلص من أية روائح كريهة.

أدوية خاصة بنزلات البرد أو مسكنات.

مجموعة الإسعافات الأولية.

مستحضرات التجميل.

مجموعة العناية بالأظافر وهي (مقص – مبرد – أدوات تقليم الأظافر).

مزيلات للعرق.

مناديل معطرة لليد.

شامبو وبلسم مناسبين للشعر.

الأحذية والحقائب:

تنوع العروسة من شراء الأحذية والحقائب، فهي لا تكتفي بشراء شكل واحد أو لون واحد، لكنها تشتري أكثر من لوم حذاء وشنطة، وأكثر من تصميم لهم، حتى يتم تناسقهم مع ملابس الخروج الخاصة بها بشكل لائق.

احتياجات العروس قبل الزفاف:

وقت ما قبل الزفاف مباشرة، هو وقت البشرة والشعر، والعناية بهما، إذ تضاعف العروسة من مجهودها في تلك الفترة، وتعالج مشاكل بشرتها الصحية بأي شكل، وذلك من خلال التالي:

الحمام المغربي.

الحناء.

تنظيف البشرة.

شراء مستحضرات التجميل.

صبغ الشعر.

تقشير الوجه والحواجب.

احتياجات العروسة للعناية الشخصية

لابد وأن تحضر العروسة معها كل ما يلزمها من أدوات النظافة الشخصية، والتي سوف تستعملها باستمرار لتحافظ على نضارة وصحة بشرتها، ومنها:

واقي ضد الشمس.

غسول للمناطق الحساسة.

حمام كريم للشعر.

زيت للشعر.

بلسم للشعر.

ماكينة إزالة الشعر.

فرشاة أسنان.

فرش للشعر.

أمشاط للشعر.

عطور للجسم.

بودرة للجسم.

تونيك للشعر.

غسول الاستحمام.

مقشر للبشرة.

غسول للوجه.

كريم ليلي.

لوف الاستحمام.

مجفف للشعر.

كلبسان وبنس للشعر.

لفافات للشعر.

ماكينة تنظيف الشعر.

العطور:

لا غنى لأية عروسة عن شراء العطور، حتى تتعطر لنفسها ولزوجها بعد يوم عمل شاق في المطبخ واختلاطها بروائح الطعام النفاذة، إذا فإن من أفضل ماركات العطور هي:

تندر بويزن من كريستيان ديور.

إيتيرنتي لوفي.

مونتيل.

عطر الشيخ.

لانفان.

باكو رباني.

بلجر.

Wish.

نوا.

كوكو شانيل.

ألــور.

لوليتا.

لاكوست.

No5 من شانيل.

إليزابث أردن.

قوتشي.

فيرساتشي.

هابي هارت من كلينك.

مادنس madness من شوبارد.

فان كليف.

أكياس معطرة.

شموع فواحة.

شموع عادية.

عود.

مسك الطهارة للعناية الشخصية.

بودرة فواحة للجسم.

مخمريه للشعر.

عطور للضيوف رجالي ونسائي.

بخور للمنزل.

بخور للمناسبات ويفضل الشراء من عبد الصمد القرشي الموجود في المملكة العربية السعودية.

عطور للمفارش.

المنظفات:

إسفنج لتنظيف الحمام.

طقم فرش أرضية الحمام.

ستارة البانيو.

معطر الحمام.

مساحيق الغسيل.

شماعة خلف الباب.

فوط للحمام.

البرنس.

لوف الاستحمام.

حجر للرجلين.

فرش للاستحمام.

بونييه للشعر.

الصابون السائل والكومبكت.

صبانات.

مراية للحوض.

فرشاة ومعجون أسنان.

فرشاة الحمام.

رفوف الحمام.

جاروف.

سلة للغسيل.

أطباق بلاستيك للغسيل.

مساحة للزجاج.

شرشوبة لمسح الأرضيات.

منشر داخلي.

مشابك.

المفروشات:

بشاكير استحمام.

لحاف.

أطقم ملايات سادة.

فوط.

فوط صغيرة لليدين.

أطقم ملايات منقوش.

طقم فوط صغيره للوجه.

مفرش للسفرة.

مفارش للصالون.

بطاطين.

كوفرتات.

مفارش للسرير.

المطبخ:

أدوات المطبخ الأواني:

الصحون.

الأكواب.

أبريق الشاي والقهوة.

الصواني.

الطناجر.

القلايات.

أدوات المطبخ الكهربائية:

عصارة الفواكه.

سخان كهربائي.

بوتاجاز.

ميكرويف.

ثلاجة.

خلاط كهربائي.

مضرب يدوي.

محضرة طعام.

أداة لفرم اللحم.

مطحنة التوابل.

أدوات أخرى: