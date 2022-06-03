ننفرد بكتابة كلمات أغنية هالبيبي جنني للأطفال، وهي من إنتاج قناة كتاكيت بيبي للأطفال، وقد حصلت على نسبة مشاهدة مرتفعة على اليوتيوب فقد بلغت نسبة المشاهدات حوالي 17 مليون مشاهدة، وهي أغنية ممتعة ومضحكة، فهي تتحدث عن طفل صغير يقوم بإحداث الفوضى في المنزل، ويشاكس عائلته، ويقلب الأقلام على الأرض، كما يسكب صحن الطعام عندما تطعمه والدته، ثم يبكي، ورغم ذلك فجميع من في المنزل يحبون هذا الكائن الصغير.

كلمات أغنية هالبيبي جنني للأطفال

بيبي بيبي بيبي بيبي بيبي حبيبي

في عنا بيبي بيبي صغيور

بيشاكس كل العيلة

بس ما بيعرف عالأمور

إنه عامل هليلة

إنه عامل هليلة

هليلة هليلة

*

ولما بقعد أعمل درسي

بييجي ويحبي وياسلام

بيحاول يوقف عالكرسي

وبيوقع لي هالأقلام

ولما بقعد بعمل درسي

بييجي ويحبي وياسلام

بيحاول يوقف عالكرسي

وبيوقع لي هالأقلام

هالبيبي هالبيبي جنني

هالبيبي هالبيبي جنني

ولما بحكيله ممنوع

واء واء واء واء واء

بتعبي وشه لدموع

واء واء واء واء واء

*

لا لا تبكي يا شطور بيضحك عليك العصفور

لا لا تبكي يا شطور بيضحك عليك العصفور

هالبيبي هالبيبي جنني

هالبيبي هالبيبي جنني

جنني جنني جنني

*

جاع البيبي ومم بِدُّه

واجت ماما لتطعميه

مسك صحنه بإيده شده

وهي وقع اللي فيه

جاع البيبي ومم بده

اجت ماما لتطعميه

مسك صحنه بإيده شده

وهي وقع اللي فيه

ولما شاف أكله راح

واء واء واء واء واء

رجعنا للبكا ولصياح

واء واء واء واء واء

لا لا ما تبكي

يلا فرجينا الضحكة

لا لا ما تبكي

يلا فرجينا الضحكة

هالبيبي هالبيبي جنني

هالبيبي هالبيبي جنني

*

بس شو ما بيخرب هون وهون

بنضل نحبه قد الكون

يسلملي هالبيبي يسلملي

هالبيبي هالبيبي يسلملي