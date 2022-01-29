كلمات أغنية فلفول الجديدة “كبسة كبسة”
أطلقت قناة سبيستون أغنية جديدة من سلسلة أغاني “فلفول” الشهيرة، والتي تحظى باهتمام كبير ومشاهدات عالية على اليوتيوب، وذلك منذ بدء إطلاق أولى أغانيها قبل ما يزيد عن عقد من الزمن.
الأغنية لاقت إستحسانا كبيرا من قبل جمهور سبيستون، الذي تربى وترعرع على أغانيها الجميلة. يذكر أن من سلسلة أغاني فلفول أغنية فلفول “سلطة”، ويوم الشواء، وأغنية فلفول لرمضان، وفلفول والبيضة، وأغنية اسمي فلفول، وفلفول يحب الفلافل، وآخرها أغنية “كبسة”.
الأغنية من كلمات والحان وغناء الفنانة العظيمة وأميرة الطفولة رشا رزق. غرافيك: فرع فتال، وامال الخطيب، وأنوار الاخضر. خلفيات: أحمد المقداد. وتحريك ندى زينو، وسلمى أدهم، وعبد الرحمن حمادة، وزياد الخليلي، ورولانا خبراتي، كما أشرف على التحريك عبد الرحمن حمادة. كما تولى المؤثرات البصرية والمونتاج أنمار مرتضى. واخيرا إشراف وإخراج محمد فهد.
كلمات الأغنية :
حين أشتمُّ البهار
من بعد تعبِ النهار
يخرجُ من مطبخِ أمِّي
أعرفُه، فلا أحتار
أنفي أبداً لا يخطئ
بطني سوف تمتلئ
بطبقي المفضَّل يا سلام
الذي أطلبهُ على الدوام
حين أشتمُّ البهار
من بعد تعبِ النهار
يخرجُ من مطبخِ أمِّي
أعرفُه، فلا أحتار
أنفي أبداً لا يخطئ
بطني سوف تمتلئ
بطبقي المفضَّل يا سلام
الذي أطلبهُ على الدوام
كبسة
كبسة
كبسة
كبسة
مع صلصة
أغمسُ بها غمسة
كبسة
كبسة
كبسة
كبسة
كبسة
وكأنَّ في بيتنا عرسا
كبسة
كبسة
كبسة
رزٌّ لحمٌ وخضار
أو دجاجٌ مع بعض الحار
وكلُّ أنواع البهار
وكلُّ أنواع البهار
رزٌّ أصفرُ كالذهب
وبعضُ الزبيب من العنب
مُكسَّراتٌ مُقرمشة
كجواهر حسب الطلب
رزٌّ لحمٌ وخضار
أو دجاجٌ مع بعض الحار
وكلُّ أنواع البهار
وكلُّ أنواع البهار
رزٌّ أصفرُ كالذهب
وبعضُ الزبيب من العنب
مُكسَّراتٌ مُقرمشة
كجواهر حسب الطلب
كبسة
كبسة
كبسة
كبسة
مع صلصة
أغمسُ بها غمسة
كبسة
كبسة
كبسة
كبسة
كبسة
وكأنَّ في بيتنا عرسا
كبسة
كبسة
كبسة
https://m.youtube.com/watch?v=kpz8jDcN5ZU