كعك القدس الهش “السميت الطري” طريقة عمله بألذ طعم

كعك القدس أو السميت الطري هو نوع من أنواع المخبوزات التي تشتهر بها القدس، نظراً لطعمه المميز وقوامه الهش، وأيضاً لا يقتصر عمل هذا النوع من المخبوزات على القدس فقط، ولكن فى كثير من البلاد يتم خبزه، وكل بلد تسميه تسمية مختلفة، وسنتناول طريقة عمل كعك القدس “السميت الطري” فى هذا الموضوع.

مكونات الوصفة:

٤ اكواب دقيق “طحين”.

كوب ماء فاتر.

٣/٤ كوب ماء ساخن.

ملح.

سمسم.

٥ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

زيت زيتون بكر.

ورق زبدة.

طريقة عمل كعك القدس “السميت الطري”:

في وعاء غويط يوضع كوب ماء بارد وكوب الاربع ماء ساخن، ثم يضاف ملعقة ملح صغيرة وملعقة سكر كبيرة وملعقة خميرة كبيرة و٢ ملعقة زيت زيتون بكر، ويقلب الخليط بالمضرب السلك اليدوي، ويترك جانباً مدة ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة.

يتم نخل الدقيق “الطحين” فوق خليط الخميرة السابق، ويضاف ملعقة كبيرة ملح و٢ ملعقة كبيرة سكر ويتم عجن العجينة جيداً مدة ١٠ دقائق، وحتى تحصل على عجينة طرية، ولكن يراعى عند العجن تبليل اليد بقليل من الماء الدافئ.

ثم في وعاء مدهون بزيت الزيتون توضع العجينة، وتُغطى بقماش أو بلاستيك الطعام، وتترك مدة ساعتين تقريبآ أو حتى يتضاعف حجم العجينة.

ثم يتم تقطيع العجينة إلى ٤ قطع متساوية، وتشكيلها على شكل كور وتُغطى وتترك مدة ٥ دقائق ترتاح.

يتم فرد كل كورة على حدى على شكل مستطيل، ثم يتم لفها بشكل اسطواني جيداً، ثم تدويرها على شكل دائرة وغلق الطرفين سوياً.

أو يمكنك عمل ثقب بداخل الكورة وتحريكها بشكل دائرى بين راحتي يديك حتى تحصل على الشكل الدائري المطلوب.

يتم تغطيت العجينة بعد التشكيل مدة ١٠ دقائق.

يتم تحضير السمسم عن طريق وضع عليه ملعقتين من السكر وملعقتين من الماء، ويخلط الخليط ثم يفرد في صينية كبيرة أو على رخامة المطبخ.

ثم توضع العجينة فوق السمسم من الناحيتين، ويتم دحرجتها على الرخامة ليتماسك بها السمسم، ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة، ويتم تغطيت العجين مرة أخرى مدة ربع ساعة ليتضاعف حجمها مرة اخرى

ثم توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٢٠ أو ٢٥٠ درجة مدة ربع ساعة تقريباً أو حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

عند خروجه من الفرن يغطى بمنشفة حتى لا ينشف الكعك ثم يقدم.

ملحوظات واضافات: